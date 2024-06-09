Олімпіада-2024. Українські тенісистки отримали 5 ліцензій на участь
Категорія
Спорт
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Олімпіада-2024. Українські тенісистки отримали 5 ліцензій на участь

Світоліна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Жіноча збірна України з тенісу гарантовано використає п'ять іменних перепусток на Олімпіаду-2024, ймовірним є здобуття також шостої ліцензії. Про це заявив капітан збірної України Михайло Філіма.

Головні тези:

  • Жіноча збірна України з тенісу отримала 5 ліцензій на Олімпіаду-2024, можливе здобуття ще однієї.
  • Для участі спортсменки повинні увійти у топ-56 найкращих у світовому рейтингу та виконати критерії участі за збірну.
  • Окрім п'яти українок у складі на Олімпіаду-2024 у парному турнірі гратимуть сестри Кіченок.
  • Відповідно до правил ITF, рішення про участь тенісисток на Олімпіаді буде ухвалене з урахуванням різних обставин.
  • Історія українського тенісу на Олімпіадах складається з однієї медалі — бронзи Еліни Світоліної у Токіо-2020, та виступів інших відомих тенісисток.

Україна отримала 5 іменних ліцензій з жіночого тенісу на Олімпіаду-2024

Відбірковий період на Ігри-2024 у тенісі закриється оновленим рейтингом 10 червня. Для участі в Олімпіаді спортсмени в одиночному розряді мають входити у топ-56 найкращих, а також виконати критерій ігор за збірну.

За першим пунктом відбору проходять одразу п'ять українок в одиночному розряді, але дві з них — не виконали другої умови відбору.

Михайло Філіма підтвердив, що ті три тенісистки, які виконали обидві умови будуть включені в заявку на Олімпіаду-2024 в одиночному розряді. А також на Ігри поїдуть сестри Кіченок — вони змагатимуться в парному розряді.

Хто з українських тенісисток гарантовано зіграє на Олімпіаді у Парижі

  • одиночний турнір: Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська

  • парний турнір: Людмила Кіченок та Надія Кіченок

Крім сестер Кіченок, у парному турнірі Україна матиме в Парижі ще один тандем тенісисток. За словами Філіми, його сформують з гравчинь, що пройшли на Ігри в одиночній сітці.

Ангеліна Калініна та Леся Цуренко все ще можуть посісти останнє вакантне місце в олімпійському складі України.

Хоча тенісистки не виконали умову щодо матчів зі збірну України, за правилами ITF їхня участь буде розглядатися компетентним органом з врахуванням "особливих обставин". Одна з таких — "високий рівень конкуренції" в збірній.

При цьому Філіма повідомив: якщо орган ITF надасть дозвіл обом тенісисткам грати на Олімпіаді, вибір буде здійснено саме на користь Калініної.

Більше шансів [потрапити до складу на Олімпіаду] має Ангеліна. Вона, мені здається, і вище буде [в рейтингу], і були певні причини, чому вона не грала [за збірну]. Тому у неї більше шансів, її будуть заявляти.

Щодо критеріїв вибору між Калініною та Цуренко, Філіма звернув увагу на те, що відповідне рішення формується колективно всередині збірної. А також наміру самої тенісистки грати на Олімпіаді.

Це залежить від індивідуальних відносин [тенісистки] з федерацією та спорткомітетом, рейтингу та настрою грати Олімпійські ігри. Це колективне рішення тренерського штабу, Федерації тенісу (бо вона подає заявки), і спорткомітету. [...] Там є певні пункти, що має робити федерація та гравчиня, які у них відносини. І потім [заявка] подається через олімпійський комітет безпосередньо до ITF.

Остаточне рішення щодо кількості українок у складі на Олімпійські ігри буде ухвалене після відповіді Міжнародної федерації тенісу на запит щодо участі Калініної чи Цуренко на турнірі.

Це рішення Міжнародної тенісної федерації. Вони можуть [ухвалити] негативне рішення і по одній, і по іншій тенісистці через те, що ті зіграли лише один матч за збірну за останні два роки.

Збірна України з тенісу на Олімпіадах: що відомо

За всю історію українці вибороли лише одну медаль на Олімпійських іграх — "бронза" Еліни Світоліної у Токіо-2020 стала першою.

Серед чинних тенісисток, що грали на попередніх Олімпіадах, двічі на турнірі виступали Еліна Світоліна, а також Людмила та Надія Кіченок. По одному разу змагалися Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Марта Костюк мала виступити на Олімпіаді-2020, однак через травму плеча була змушена знятися з турніру.

Востаннє у чоловічих турнірах Олімпіади українці виступали ще у 2016 році — Ілля Марченко (в одиночному та парному) та Денис Молчанов (у парному).

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