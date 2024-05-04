Українка Снігур перемогла росіянку Павлову на тенісному турнірі у Грузії
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Спорт
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Українка Снігур перемогла росіянку Павлову на тенісному турнірі у Грузії

Дарія Снігур
Джерело:  Суспільне. Спорт

Дарія Снігур виграла турнір ITF W50 у Лопоті, Грузія, перемігши у фіналі росіянку Кіру Павлову. Це був третій фінал для неї у цьому році на рівні ITF, і вона здобула титул, демонструючи вражаючу форму, не втративши жодного сета на шляху до перемоги.

Перемога Дарїї Снігур: деталі

Попередньо Снігур виграла турнір W50 у Кальві, але поступилася у фіналі W75 у Ржічанах. Її успіх у Лопоті вражає, адже вона пройшла через п'ять матчів без жодної втрати сетів, продемонструвавши надзвичайну стійкість та професіоналізм.

Початковий етап турніру був успішним для Снігур, яка здолала росіянку Дарію Зелінську у двох сетах. Однак лише Евеліна Ласкевич змогла взяти сет у Снігур у цьому турнірі, хоча вона програла у підсумку.

У чвертьфіналі українка легко перемогла американку Кетрін Харрісон із рахунком 6:1, 6:1.

У напруженому півфінальному поєдинку проти Анастасії Золотарьової Снігур знову виявилася сильнішою, вигравши на двох тайбрейках.

У вирішальному матчі вона перевершила росіянку Кіру Павлову з великою різницею в геймах, завершивши фінал за годину.

Це 10-й титул й кар'єрі тенісистки. Заради його здобуття вона перемогла 4-х суперниць.

Що відомо про Дарію Снігур

Дарії 22 роки, вона з Києва. Посідає шосте місце серед українських тенісисток за рейтингом WTA.

У 2019 році вона стала чемпіонкою юніорського Вімблдону та виграла 10 титулів на турнірах ITF.

Дівчина зробила свій дебют у основній сітці Грендслемів у 2022 році, перемігши екс-лідерку світового рейтингу Сімону Халеп у першому раунді Відкритого чемпіонату США.

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