Украинка Снигур победила россиянку Павлову на теннисном турнире в Грузии

Дария Снигур выиграла турнир ITF W50 в Лопоте, Грузия, победив в финале “нейтральную” россиянку Киру Павлову. Это был третий финал для нее в этом году на уровне ITF, и она завоевала титул, демонстрируя поразительную форму, не потеряв ни одного сета на пути к победе.

Победа Дарии Снигур: детали

Предварительно Снигур выиграла турнир W50 в Кальве, но уступила в финале W75 в Ржичанах. Ее успех в Лопоте поражает, ведь она прошла через пять матчей без потери сетов, продемонстрировав чрезвычайную устойчивость и профессионализм.

Первоначальный этап турнира был успешен для Снигур, которая одолела нейтральную спортсменку из России Дарию Зелинскую в двух сетах. Однако беларуска Эвелина Ласкевич смогла взять сет у Снигур в этом турнире, хоть она проиграла в итоге.

В четвертьфинале украинка легко победила американку Кэтрин Харрисон со счетом 6:1, 6:1.

В напряженном полуфинальном поединке против Анастасии Золотаревой Снигур снова оказалась сильнее, выиграв на двух таймбрейках.

В решающем матче она превзошла россиянку Киру Павлову с большой разницей в геймах, завершив финал через час.

Это 10-й титул в карьере теннисистки. Ради его завоевания она победила 4-х соперниц.

Что известно о Дарии Снигур

Дарие 22 года, она из Киева. Занимает шестое место среди украинских теннисисток по рейтингу WTA.

В 2019 году она стала чемпионкой юниорского Уимблдона и выиграла 10 титулов на турнирах ITF.