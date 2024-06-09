Олимпиада-2024. Украинские теннисистки получили 5 лицензий на участие

Женская сборная Украины по теннису гарантированно использует пять именных пропусков на Олимпиаду-2024, вероятно получение также шестой лицензии. Об этом заявил капитан сборной Украины Михаил Филима.
Главные тезисы
- Женская сборная Украины по теннису получила 5 лицензий на Олимпиаду-2024, с возможностью получения еще одной лицензии.
- Для участия в Олимпиаде спортсменки должны войти в топ-56 лучших в мировом рейтинге и выполнить критерии сборной.
- На Олимпиаде-2024 представят Украину в одиночном турнире Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, а в парном — Людмила и Надежда Киченок.
- Решение об участии теннисисток на Олимпиаде будет принято с учетом различных обстоятельств, включая высокий уровень конкуренции в сборной.
- Коллективное решение о выборе теннисисток для участия в Олимпиаде-2024 будет сформировано на основе рейтинга, отношений с федерацией и настроения спортсменов.
Украина получила 5 именных лицензий по женскому теннису на Олимпиаду-2024
Отборочный период на игры-2024 в теннисе закроется обновленным рейтингом 10 июня. Для участия в Олимпиаде спортсмены в одиночном разряде должны входить в топ-56 лучших, а также выполнить критерий за сборную.
По первому пункту отбора проходят сразу пять украинок в одиночном разряде, но две из них не выполнили второе условие отбора.
Михаил Филима подтвердил, что те три теннисистки, которые выполнили оба условия, будут включены в заявку на Олимпиаду-2024 в одиночном разряде. А также на Игры поедут сестры Киченок - они будут соревноваться в парном разряде.
Кто из украинских теннисисток гарантированно сыграет на Олимпиаде в Париже
одиночный турнир: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская
парный турнир: Людмила Киченок и Надежда Киченок
Кроме сестер Киченок, в парном турнире у Украины будет в Париже еще один тандем теннисисток. По словам Филимы, его сформируют из прошедших на Игры в одиночной сетке.
Ангелина Калинина и Леся Цуренко все еще могут занять последнее вакантное место в олимпийском составе Украины.
При этом Филима сообщил: если орган ITF разрешит обеим теннисисткам играть на Олимпиаде, выбор будет осуществлен именно в пользу Калининой.
Больше шансов [попасть в состав на Олимпиаду] у Ангелина. Она, мне кажется, и выше будет [в рейтинге], и были некоторые причины, почему она не играла [за сборную]. Поэтому у нее больше шансов, ее будут заявлять.
Относительно критериев выбора между Калининой и Цуренко Филима обратил внимание на то, что соответствующее решение формируется коллективно внутри сборной. А также намерения самой теннисистки играть на Олимпиаде.
Окончательное решение о количестве украинок в составе Олимпийских игр будет принято после ответа Международной федерации тенниса на запрос по участию Калининой или Цуренко на турнире.
Это решение Международной теннисной федерации. Они могут принять негативное решение и по одной, и по другой теннисистке из-за того, что те сыграли только один матч за сборную за последние два года.
Сборная Украины по теннису на Олимпиадах: что известно
За всю историю украинцы добыли в борьбе лишь одну медаль на Олимпийских играх — "бронза" Элины Свитолиной в Токио-2020 стала первой.
Последний раз в мужских турнирах Олимпиады украинцы выступали еще в 2016 году — Илья Марченко (в одиночном и парном) и Денис Молчанов (в парном).
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