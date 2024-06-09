Олимпиада-2024. Украинские теннисистки получили 5 лицензий на участие

Женская сборная Украины по теннису гарантированно использует пять именных пропусков на Олимпиаду-2024, вероятно получение также шестой лицензии. Об этом заявил капитан сборной Украины Михаил Филима.

Украина получила 5 именных лицензий по женскому теннису на Олимпиаду-2024

Отборочный период на игры-2024 в теннисе закроется обновленным рейтингом 10 июня. Для участия в Олимпиаде спортсмены в одиночном разряде должны входить в топ-56 лучших, а также выполнить критерий за сборную.

По первому пункту отбора проходят сразу пять украинок в одиночном разряде, но две из них не выполнили второе условие отбора.

Михаил Филима подтвердил, что те три теннисистки, которые выполнили оба условия, будут включены в заявку на Олимпиаду-2024 в одиночном разряде. А также на Игры поедут сестры Киченок - они будут соревноваться в парном разряде.

Кто из украинских теннисисток гарантированно сыграет на Олимпиаде в Париже

одиночный турнир: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

парный турнир: Людмила Киченок и Надежда Киченок

Кроме сестер Киченок, в парном турнире у Украины будет в Париже еще один тандем теннисисток. По словам Филимы, его сформируют из прошедших на Игры в одиночной сетке.

Ангелина Калинина и Леся Цуренко все еще могут занять последнее вакантное место в олимпийском составе Украины.

Хотя теннисистки не выполнили условие матчей со сборную Украины, по правилам ITF их участие будет рассматриваться компетентным органом с учетом "особых обстоятельств". Одна из таких — "высокий уровень конкуренции" в сборной. Поделиться

При этом Филима сообщил: если орган ITF разрешит обеим теннисисткам играть на Олимпиаде, выбор будет осуществлен именно в пользу Калининой.

Больше шансов [попасть в состав на Олимпиаду] у Ангелина. Она, мне кажется, и выше будет [в рейтинге], и были некоторые причины, почему она не играла [за сборную]. Поэтому у нее больше шансов, ее будут заявлять.

Относительно критериев выбора между Калининой и Цуренко Филима обратил внимание на то, что соответствующее решение формируется коллективно внутри сборной. А также намерения самой теннисистки играть на Олимпиаде.

Это зависит от индивидуальных отношений с федерацией и спорткомитетом, рейтинга и настроения играть Олимпийские игры. Это коллективное решение тренерского штаба, Федерации тенниса (потому что она подает заявки) и спорткомитета. [...] Там есть определенные пункты, которые должна делать федерация и игрок, какие у них отношения. И затем [заявка] подается через олимпийский комитет непосредственно в ITF. Поделиться

Окончательное решение о количестве украинок в составе Олимпийских игр будет принято после ответа Международной федерации тенниса на запрос по участию Калининой или Цуренко на турнире.

Это решение Международной теннисной федерации. Они могут принять негативное решение и по одной, и по другой теннисистке из-за того, что те сыграли только один матч за сборную за последние два года.

Сборная Украины по теннису на Олимпиадах: что известно

За всю историю украинцы добыли в борьбе лишь одну медаль на Олимпийских играх — "бронза" Элины Свитолиной в Токио-2020 стала первой.

Среди действующих теннисисток, игравших на предыдущих Олимпиадах, дважды на турнире выступали Элина Свитолина, а также Людмила и Надежда Киченок. По одному разу соперничали Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Марта Костюк должна была выступить на Олимпиаде-2020, однако из-за травмы плеча была вынуждена сняться с турнира. Поделиться

Последний раз в мужских турнирах Олимпиады украинцы выступали еще в 2016 году — Илья Марченко (в одиночном и парном) и Денис Молчанов (в парном).