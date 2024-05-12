Украинка Свитолина победила "нейтральную" теннисистку Калинскую на WTA 1000 в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Украинка в двух сетах победила "нейтральную" Анну Калинскую.
Свитолина победила россиянку на турнире в Риме
Элина Свитолина в десятый раз в карьере играет на грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме. Благодаря месту среди сеяных первая ракетка Украины начала выступления в Италии с разгромной победы во втором круге: в двух сетах одолела итальянку Сару Эррани (6:0, 6:2).
В третьем круге украинка встретилась с "нейтральной" теннисисткой Анной Калинской. Игроки в 1/16 финала Italian Open ни разу не встречались на корте. Теперь в личных встречах Свитолина ведет 1:0.
В стартовом сете Свитолина взяла три гейма подряд. Больше в первом противостоянии "нейтральная" теннисистка не проигрывала гейма на своих подачах. Впрочем, этого хватило, чтобы Свитолина закрыла первый сет со счетом 6:3 в свою пользу.
Ключевым моментом второго сета стал пятый гейм на подаче Калинской: сопернице удалось отыграть два брейкпойнта, но в итоге Свитолина вышла вперед в счете и одержала победу 6:3.
Матч Свитолина — Калинская длился 1:14 часов. На протяжении игры украинка совершила одну двойную ошибку. Также Свитолина однажды подала навылет.
WTA 1000. Рим, третий круг
Элина Свитолина (Украина, 19) — Анна Калинская (26) 2:0 (6:3, 6:3)
В следующем круге первая ракетка Украины встретится со второй ракеткой мира, "нейтральной" Ариной Сабаенко, от которой вылетела Даяна Ястремская.
Элина Свитолина: что известно
Элина Свитолина дважды добывала чемпионство в Риме: в 2017-2018 годах. Это самый успешный турнир серии в карьере теннисистки.
В последний раз украинка выступала в Риме в 2023 году, тогда Светолину в первом раунде остановила другая украинка Леся Цуренко (4:6, 3:6).
Свитолина — последняя представительница Украины на WTA 1000 в Риме. Ранее Даяна Ястремская уступила Арине Сабаенко, а Ангелина Калинина потерпела поражение от восьмой ракетки мира, гречанки Марии Саккари.
Турнир в Италии — последний перед Ролан Гаррос-2024, основная часть которого стартует 20 мая.
Элина Свитолина прошла в третий круг WTA 1000 в Риме
Свитолина уже в десятый раз в карьере стартовала на грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме.
Это была третья встреча спортсменок на корте. Ранее итальянка побеждала Свитолину в обоих поединках: в четвертьфинале Парижа-2014 и в полуфинале Дубая-2016.
Во время третьей встречи Свитолина одолела Эррани за 1 час 17 минут: 2:0 (6:0, 6:2).
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