Украинка Свитолина победила "нейтральную" теннисистку Калинскую на WTA 1000 в Риме
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Украинка Свитолина победила "нейтральную" теннисистку Калинскую на WTA 1000 в Риме

Свитолина
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Источник:  Суспільне. Спорт

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прошла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Украинка в двух сетах победила "нейтральную" Анну Калинскую.

Свитолина победила россиянку на турнире в Риме

Элина Свитолина в десятый раз в карьере играет на грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме. Благодаря месту среди сеяных первая ракетка Украины начала выступления в Италии с разгромной победы во втором круге: в двух сетах одолела итальянку Сару Эррани (6:0, 6:2).

В третьем круге украинка встретилась с "нейтральной" теннисисткой Анной Калинской. Игроки в 1/16 финала Italian Open ни разу не встречались на корте. Теперь в личных встречах Свитолина ведет 1:0.

В стартовом сете Свитолина взяла три гейма подряд. Больше в первом противостоянии "нейтральная" теннисистка не проигрывала гейма на своих подачах. Впрочем, этого хватило, чтобы Свитолина закрыла первый сет со счетом 6:3 в свою пользу.

В начале второго поединка подавала Калинская, но разрешила украинке сделать брейк и забрать гейм. Впрочем, "нейтральной" теннисистке удалось сравнять счет на четвертом гейме (2:2).

Ключевым моментом второго сета стал пятый гейм на подаче Калинской: сопернице удалось отыграть два брейкпойнта, но в итоге Свитолина вышла вперед в счете и одержала победу 6:3.

Матч Свитолина — Калинская длился 1:14 часов. На протяжении игры украинка совершила одну двойную ошибку. Также Свитолина однажды подала навылет.

WTA 1000. Рим, третий круг

Элина Свитолина (Украина, 19) — Анна Калинская (26) 2:0 (6:3, 6:3)

В следующем круге первая ракетка Украины встретится со второй ракеткой мира, "нейтральной" Ариной Сабаенко, от которой вылетела Даяна Ястремская.

Элина Свитолина: что известно

Элина Свитолина дважды добывала чемпионство в Риме: в 2017-2018 годах. Это самый успешный турнир серии в карьере теннисистки.

В последний раз украинка выступала в Риме в 2023 году, тогда Светолину в первом раунде остановила другая украинка Леся Цуренко (4:6, 3:6).

Свитолина — последняя представительница Украины на WTA 1000 в Риме. Ранее Даяна Ястремская уступила Арине Сабаенко, а Ангелина Калинина потерпела поражение от восьмой ракетки мира, гречанки Марии Саккари.

Турнир в Италии — последний перед Ролан Гаррос-2024, основная часть которого стартует 20 мая.

Элина Свитолина прошла в третий круг WTA 1000 в Риме

Свитолина уже в десятый раз в карьере стартовала на грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме.

Она получила статус 16-й сеяной и начала выступления со второго круга соревнований. Ее соперница, 93-я ракетка мира Сара Эррани, стартовала с первого круга, где одолела американку Аманду Анисимову.

Это была третья встреча спортсменок на корте. Ранее итальянка побеждала Свитолину в обоих поединках: в четвертьфинале Парижа-2014 и в полуфинале Дубая-2016.

Во время третьей встречи Свитолина одолела Эррани за 1 час 17 минут: 2:0 (6:0, 6:2).

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