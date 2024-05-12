Українка Світоліна перемогла "нейтральну" тенісистку Калінську на WTA 1000 у Римі
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Українка Світоліна перемогла "нейтральну" тенісистку Калінську на WTA 1000 у Римі

Світоліна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла у 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі. Українка у двох сетах перемогла "нейтральну" Анну Калінську.

Світоліна перемогла росіянку на турнірі у Римі

Еліна Світоліна вдесяте у кар'єрі грає на ґрунтових змаганнях WTA 1000 у Римі. Завдяки місцю серед сіяних перша ракетка України розпочала виступи в Італії з розгромної перемоги в другому колі: у двох сетах здолала італійку Сару Еррані (6:0, 6:2).

В третьому колі українка зустрілась із "нейтральною" тенісисткою Анною Калінською. Гравчині до 1/16 фіналу Italian Open жодного разу не зустрічались на корті. Тепер в особистих зустрічах Світоліна веде 1:0.

У стартовому сеті Світоліна взяла три гейми поспіль. Більше в першому протистоянні "нейтральна" тенісистка не програвала гейми на своїх подачах. Втім цього вистачило, щоб Світоліна закрила перший сет з рахунком 6:3 на свою користь.

На початку другого поєдинку подавала Калінська, але дозволила українці зробити брейк і забрати гейм. Втім "нейтральній" гравчині вдалось зрівняти рахунок на четвертому геймі (2:2).

Ключовим моментом другого сету став п'ятий гейм на подачі Калінської: суперниці вдалось відіграти два брейкпоінти, але у підсумку Світоліна вийшла вперед у рахунку і зрештою здобула перемогу 6:3.

Матч Світоліна — Калінська тривав 1:14 годин. Впродовж гри українка зробила одну подвійну помилку. Також Світоліна один раз подала навиліт.

WTA 1000. Рим, третє коло

Еліна Світоліна (Україна, 19) — Анна Калінська (26) 2:0 (6:3, 6:3)

У наступному колі перша ракетка України зустрінеться із другою ракеткою світу, "нейтральною" Аріною Сабаєнко, від якої вилетіла Даяна Ястремська.

Еліна Світоліна: що відомо

Еліна Світоліна двічі здобувала чемпіонство в Римі: у 2017-2018 роках. Це найуспішніший турнір серії в кар'єрі тенісистки.

Востаннє українка виступала у Римі у 2023 році, тоді Світоліну в першому раунді зупинила інша українка Леся Цуренко (4:6, 3:6).

Світоліна — остання представниця України на WTA 1000 у Римі. Раніше Даяна Ястремська поступилась Аріні Сабаєнко, а Ангеліна Калініна зазнала поразки від восьмої ракетки світу, грекині Марії Саккарі.

Турнір в Італії — останній перед Ролан Гаррос-2024, основна частина якого стартує 20 травня.

Еліна Світоліна пройшла у третє коло WTA 1000 у Римі

Світоліна вже вдесяте у кар'єрі стартувала на ґрунтових змаганнях WTA 1000 у Римі.

Вона отримала статус 16-ї сіяної та розпочала виступи з другого кола змагань. Натомість її суперниця, 93-тя ракетка світу Сара Еррані, стартувала з першого кола, де здолала американку Аманду Анісімову.

Це була третя зустріч спортсменок на корті. Раніше італійка перемагала Світоліну в обох поєдинках: у чвертьфіналі Парижа-2014 та півфіналі Дубая-2016.

Під час третьої зустрічі Світоліна здолала Еррані за 1 годину 17 хвилин: 2:0 (6:0, 6:2).

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