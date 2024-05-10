Еліна Світоліна стартувала WTA 1000 в Італії з розгромної перемоги

Українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна здолала італійку Сару Еррані та пройшла у третє коло змагань WTA 1000 у Римі.

Еліна Світоліна пройшла у третє коло WTA 1000 у Римі

Світоліна вже вдесяте у кар'єрі стартувала на ґрунтових змаганнях WTA 1000 у Римі.

Вона отримала статус 16-ї сіяної і розпочала виступи з другого кола змагань. Натомість її суперниця, 93-тя ракетка світу Сара Еррані, стартувала з першого кола, де здолала американку Аманду Анісімову.

Це була третя зустріч спортсменок на корті. Раніше італійка перемагала Світоліну в обох поєдинках: у чвертьфіналі Парижа-2014 та півфіналі Дубая-2016.

Під час третьої зустрічі Світоліна здолала Еррані за 1 годину 17 хвилин: 2:0 (6:0, 6:2).

У третьому колі Світоліна зустрінеться із "нейтральною" тенісисткою Анною Калінською.

Еліна Світоліна стала третьою українкою, що пройшла у третє коло змагань. Раніше це зробили Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Еліна Світоліна: що відомо

29-річна тенісистка є найуспішнішою спортсменкою в історії українського тенісу.

Світоліна — бронзова призерка Літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо (2021), чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року.

Виграла 17 турнірів WTA в одиночному розряді та два — в парному. Тричі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлема (2019, 2023) і ще сім разів — чвертьфіналів (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023).

У 2022 році призупинила кар'єру через вагітність, у жовтні народила доньку. Повернулася до змагань через рік.

7 червня 2022 року Еліна Світоліна стала амбасадором UNITED24.

У липні 2023 року переграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек та вийшла в 1/2 фіналу Вімблдону.