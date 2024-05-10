Элина Свитолина стартовала WTA 1000 в Италии с разгромной победы
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Элина Свитолина стартовала WTA 1000 в Италии с разгромной победы

Элина Свитолина
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина одолела итальянку Сару Эррани и прошла в третий круг соревнований WTA 1000 в Риме.

Элина Свитолина прошла в третий круг WTA 1000 в Риме

Свитолина уже в десятый раз в карьере стартовала на грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме.

Она получила статус 16-й сеяной и начала выступления со второго круга соревнований. Ее соперница, 93-я ракетка мира Сара Эррани, стартовала с первого круга, где одолела американку Аманду Анисимову.

Это была третья встреча спортсменок на корте. Ранее итальянка побеждала Светолину в обоих поединках: в четвертьфинале Парижа-2014 и в полуфинале Дубая-2016.

Во время третьей встречи Свитолина одолела Эррани за 1 час 17 минут: 2:0 (6:0, 6:2).

В третьем круге Свитолина встретится с "нейтральной" теннисисткой Анной Калинской.

Элина Свитолина стала третьей украинкой, прошедшей в третий круг соревнований. Ранее это сделали Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Элина Свитолина: что известно

29-летняя теннисистка - самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса.

Свитолина – бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио (2021), чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года.

Выиграла 17 турниров WTA в одиночном разряде и два - в парном. Трижды получалось полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019, 2023) и еще семь раз — четвертьфиналов (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023).

В 2022 году приостановила карьеру из-за беременности, в октябре родила дочь. Вернулась к соревнованиям через год.

7 июня 2022 года Элина Свитолина стала послом UNITED24.

В июле 2023 года обыграла первую ракетку мира Игу Швентек и вышла в 1/2 финала Уимблдона.

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