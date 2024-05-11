Украинские теннисистки вышли в третий круг турнира в Риме
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Украинские теннисистки вышли в третий круг турнира в Риме

Свитолина
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Три украинских теннисистки прошли в третий круг турнира WTA 1000 в Риме: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Что известно об успехах украинских теннисисток в Риме

Свитолина начала выступления сразу со второго раунда соревнований, где разгромила итальянку Сару Эррани со счетом 6:0, 6:2.

Ястремская также стартовала на турнире непосредственно со второго круга, обыграв в напряженном матче немку Лауру Зигемунд со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Во втором сете украинка отыграла два матчбола.

Калинина тоже начинала соревнования по второму кругу и прошла другую украинку Лесю Цуренко . Матч длился всего 16 минут. При счете 2:0 в пользу соперницы Цуренко снялась из-за проблем со здоровьем.

В третьем круге турнира Свитолина встретится с "нейтральной" россиянкой Анной Калинской, Ястремская сыграет против "нейтральной" белоруски Арины Соболенко, а Калинина сразится против Марии Саккари из Греции.

Элина Свитолина прошла в третий круг WTA 1000 в Риме

Свитолина уже в десятый раз в карьере стартовала на грунтовых соревнованиях WTA 1000 в Риме.

Она получила статус 16-й сеяной и начала выступления со второго круга соревнований. Ее соперница, 93-я ракетка мира Сара Эррани, стартовала с первого круга, где одолела американку Аманду Анисимову.

Это была третья встреча спортсменок на корте. Ранее итальянка побеждала Светолину в обоих поединках: в четвертьфинале Парижа-2014 и в полуфинале Дубая-2016.

Во время третьей встречи Свитолина одолела Эррани за 1 час 17 минут: 2:0 (6:0, 6:2).

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