Українські тенісистки вийшли до третього кола турніру в Римі
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Українські тенісистки вийшли до третього кола турніру в Римі

Світоліна

Три українські тенісистки пройшли до третього кола турніру WTA 1000 у Римі: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Що відомо про успіхи українських тенісисток у Римі

Світоліна розпочала виступи одразу з другого раунду змагань, де розгромила італійку Сару Еррані з рахунком 6:0, 6:2.

Ястремська також стартувала на турнірі безпосередньо з другого кола, обігравши в напруженому матчі німкеню Лауру Зігемунд з рахунком 4:6, 7:5, 6:2. У другому сеті українка відіграла два матчболи.

Калініна теж розпочинала змагання з другого кола та пройшла іншу українку Лесю Цуренко. Матч тривав лише 16 хвилин. За рахунку 2:0 на користь суперниці Цуренко знялася через проблеми зі здоров'ям.

У третьому колі турніру Світоліна зустрінеться з "нейтральною" росіянкою Анною Калінською, Ястремська зіграє проти "нейтральної" білоруски Аріни Соболенко, а Калініна позмагається проти Марії Саккарі з Греції.

Еліна Світоліна пройшла у третє коло WTA 1000 у Римі

Світоліна вже вдесяте у кар'єрі стартувала на ґрунтових змаганнях WTA 1000 у Римі.

Вона отримала статус 16-ї сіяної і розпочала виступи з другого кола змагань. Натомість її суперниця, 93-тя ракетка світу Сара Еррані, стартувала з першого кола, де здолала американку Аманду Анісімову.

Це була третя зустріч спортсменок на корті. Раніше італійка перемагала Світоліну в обох поєдинках: у чвертьфіналі Парижа-2014 та півфіналі Дубая-2016.

Під час третьої зустрічі Світоліна здолала Еррані за 1 годину 17 хвилин: 2:0 (6:0, 6:2).

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