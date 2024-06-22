Олимпиада-2024. Скалолазка Казбекова завоевала историческую для Украины лицензию
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Олимпиада-2024. Скалолазка Казбекова завоевала историческую для Украины лицензию

Казбекова
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Источник:  Суспільне. Спорт

22 июня скалолазка Евгения Казбекова впервые завоевала для Украины лицензию на Олимпийские игры в Париже.

Главные тезисы

  • Украинская скалолазка Евгения Казбекова впервые завоевала лицензию на Олимпиаду-2024, став первой представительницей страны в этой дисциплине.
  • Пять украинок получили именные лицензии по женскому теннису на Олимпиаду в Париже, среди которых Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская.
  • Участие спортсменок в одиночном теннисном турнире требует вхождения в топ-56 лучших и выполнения критериев игры за сборную.
  • Сестры Киченок будут выступать в парном разряде по теннису на Олимпийских играх в Париже, а еще один тандем сформируют из участниц одиночного турнира.
  • Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, украинские спортсмены готовы принять участие и показать высокие результаты.

Украинская скалолазка Казбекова поедет на Олимпиаду-2024

В венгерском Будапеште состоялся полуфинал второго этапа Олимпийской квалификационной серии по скалолазанию. Евгения Казбекова, представлявшая Украину в двоеборье, финишировала в топ-10.

Результат Казбековой означает, что она гарантированно выступит на Олимпийских играх в Париже.

Украина впервые в истории будет представлена в скалолазании. Эта дисциплина дебютировала на Играх-2020 в Токио.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Украина получила 5 именных лицензий по женскому теннису на Олимпиаду-2024

Отборочный период на игры-2024 в теннисе закроется обновленным рейтингом 10 июня. Для участия в Олимпиаде спортсмены в одиночном разряде должны входить в топ-56 лучших, а также выполнить критерий за сборную.

По первому пункту отбора проходят сразу пять украинок в одиночном разряде, но две из них не выполнили второе условие отбора.

Михаил Филима подтвердил, что те три теннисистки, которые выполнили оба условия, будут включены в заявку на Олимпиаду-2024 в одиночном разряде. А также на Игры поедут сестры Киченок — они будут соревноваться в парном разряде.

Кто из украинских теннисисток гарантированно сыграет на Олимпиаде в Париже

  • одиночный турнир: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

  • парный турнир: Людмила Киченок и Надежда Киченок

Кроме сестер Киченок, в парном турнире у Украины будет в Париже еще один тандем теннисисток. По словам Филимы, его сформируют из прошедших на Игры в одиночной сетке.

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