Олімпіада-2024. Забарний пояснив відмову грати за збірну України

Захисник національної збірної України Ілля Забарний припустив, що не гратиме на футбольному турнірі Олімпіади-2024.
Головні тези:
- Ілля Забарний відмовився від участі у футбольному турнірі Олімпіади-2024 через потребу відновлення та підготовки до сезону в Прем'єр-лізі.
- Паралельно центрбек допоміг збірній України кваліфікуватися на Євро-2024 та вигравав заслужені визнання у складі клубу “Борнмут”.
- Забарний сприймає Олімпіаду-2024 як можливість для розвитку молодих гравців та наголошує на важливості набуття досвіду на таких турнірах.
- Футболіст підкреслює важливість правильної підготовки до майбутніх сезонів та уникнення можливого перевантаження гравця.
Забарний не поїде на Олімпіаду-2024
Про це футболіст розповів у інтерв'ю для Української асоціації футболу.
У 2023-му Забарний не грав за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи, за підсумками якого підопічні Руслана Ротаня вибороли історичну путівку на Олімпіаду. Тоді свою відсутність у складі Забарний пояснював необхідністю відновлення після сезону в англійській Прем'єр-лізі.
До олімпійської збірної 21-річний Забарний може потрапити за віковим цензом — у заявці на турнір обмежується лише число футболістів, старших за 23 роки (не більше трьох). Зі складом "синьо-жовті" мають визначитися до початку липня.
Забарний, який нині представляє Україну на Євро-2024, висловив бажання краще підготуватися до сезону в складі англійського "Борнмута". Новий чемпіонат в місцевій еліті стартує 16 серпня — всього за тиждень після завершення олімпійського турніру серед чоловіків.
Пропустивши молодіжне Євро задля відновлення, Забарний у сезоні 2023/24 став лідером "Борнмута" за числом зіграних матчів і був визнаний футболістом сезону в клубі. Паралельно центрбек допоміг збірній України кваліфікуватися на Євро-2024.
Олімпіаду-2024 Забарний розглядає як шанс розкритися для гравців збірної U23. У червні підопічні Ротаня виграли товариський турнір у Франції, маючи у складі лише двох гравців з резервної заявки національної команди.
Вважаю, що хлопці, які не мають більше ігрової практики в клубах, мають грати [на Олімпіаді]. Вони заслуговують на цей шанс, грати на таких турнірах, і мають туди їхати, грати, отримувати досвід.
Кар’єра Забарного: що відомо
Забарний без замін провів обидва матчі національної збірної на Євро-2024: проти Румунії (0:3) та Словаччини (2:1).
Від жовтня 2020 року захисник має вже 38 матчів на "синьо-жовтих". За збірну він забив один із трьох голів дорослої кар'єри — у ворота Північної Македонії (3:2) у кваліфікації Євро-2024.
Футбольний турнір Олімпіади-2024 серед чоловіків стартує 24 липня. Україна U23 на груповій стадії змагатиметься в одному квартеті з Аргентиною, Марокко та Іраком.
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