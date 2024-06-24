Олімпіада-2024. Забарний пояснив відмову грати за збірну України

Забарний не поїде на Олімпіаду-2024

Про це футболіст розповів у інтерв'ю для Української асоціації футболу.

У 2023-му Забарний не грав за молодіжну збірну України на чемпіонаті Європи, за підсумками якого підопічні Руслана Ротаня вибороли історичну путівку на Олімпіаду. Тоді свою відсутність у складі Забарний пояснював необхідністю відновлення після сезону в англійській Прем'єр-лізі.

До олімпійської збірної 21-річний Забарний може потрапити за віковим цензом — у заявці на турнір обмежується лише число футболістів, старших за 23 роки (не більше трьох). Зі складом "синьо-жовті" мають визначитися до початку липня.

Забарний, який нині представляє Україну на Євро-2024, висловив бажання краще підготуватися до сезону в складі англійського "Борнмута". Новий чемпіонат в місцевій еліті стартує 16 серпня — всього за тиждень після завершення олімпійського турніру серед чоловіків.

Знаю, що Україна вперше вийшла на цей турнір, він дуже важливий. Розумію, як це для країни важливо. Але якщо я поїду на Олімпіаду, то пропущу підготовку до сезону, відновлення та відпочинок. Не кажу, що це критично, але дуже важливо. Бо сезон в Англії [такий]: цілий рік працюєш, щотижня майже гра. І дуже важливо правильно готуватися. Ілля Забарний Захисник збірної України з футболу

Пропустивши молодіжне Євро задля відновлення, Забарний у сезоні 2023/24 став лідером "Борнмута" за числом зіграних матчів і був визнаний футболістом сезону в клубі. Паралельно центрбек допоміг збірній України кваліфікуватися на Євро-2024.

Пам'ятаю, торік не поїхав до «молодіжки». У мене ще була проблема з гомілкостопом, і я відчував, що мені треба відновитися. Вважаю, що ухвалив правильне рішення: підготувався до сезону, провів повноцінні збори з команди, відіграв всі ігри. І, як ми бачимо, до цього приносив для національної збірної результати, віддавався на кожній грі. І так само зараз: я не можу 24/7 грати у футбол. Ні, я дуже хочу, але розумію, якщо буду і [на Євро-2024], і [на Олімпіаді], то можу вигоріти. І мені прикро, що так є. Поширити

Олімпіаду-2024 Забарний розглядає як шанс розкритися для гравців збірної U23. У червні підопічні Ротаня виграли товариський турнір у Франції, маючи у складі лише двох гравців з резервної заявки національної команди.

Вважаю, що хлопці, які не мають більше ігрової практики в клубах, мають грати [на Олімпіаді]. Вони заслуговують на цей шанс, грати на таких турнірах, і мають туди їхати, грати, отримувати досвід.

Розумію, що якщо поїду, то можу і не підготуватися до нового сезону, і можу забрати чиєсь місце. Мені важливо, щоб український футбол розвивався, тим паче в такому турнірі. Щоб хлопці їхали та набиралися досвіду. Ми не просто говоримо про якийсь результат — звісно, нам його хочеться. Але ми мусимо розвивати наш футбол, нам потрібні гравці в національну збірну. Поширити

Кар’єра Забарного: що відомо

Забарний без замін провів обидва матчі національної збірної на Євро-2024: проти Румунії (0:3) та Словаччини (2:1).

Від жовтня 2020 року захисник має вже 38 матчів на "синьо-жовтих". За збірну він забив один із трьох голів дорослої кар'єри — у ворота Північної Македонії (3:2) у кваліфікації Євро-2024.

Футбольний турнір Олімпіади-2024 серед чоловіків стартує 24 липня. Україна U23 на груповій стадії змагатиметься в одному квартеті з Аргентиною, Марокко та Іраком.