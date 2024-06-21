Зеленський відреагував на перемогу збірної України з футболу у матчі зі Словаччиною

Президент зізнався, що перед матчем поспілкувався з гравцями та головним тренером збірної України.
Головні тези:
- Україна розпочала свій шлях на Єврочемпіонаті з футболу з поразки у першому матчі проти Румунії.
- Президент Володимир Зеленський висловив вдячність футболістам за перемогу у матчі зі Словаччиною.
- Збірна України під керівництвом Сергія Реброва здобула вольову перемогу з рахунком 2:1.
- Наразі українська команда має три очки, так само як і збірні Словаччини та Румунії.
- Майбутні матчі збірної України на Євро-2024 обіцяють бути захопливими, адже команда прагне до нових перемог.
Що Зеленський сказав щодо перемоги збірної України з футболу у матчі зі Словаччиною
Президент Володимир Зеленський висловив вдячність українським футболістам, які здобули першу перемогу на цьогорічному Єврочемпіонаті. Своїми емоціями очільник держави поділився у вечірньому відеозверненні.
За його словами, перед матчем він поспілкувався з гравцями та головним тренером збірної України.
Україна на Євро-2024
Свій шлях на цьогорічному Чемпіонаті Європи з футболу Україна розпочала 17 червня поєдинком проти збірної Румунії. На жаль, перший матч закінчився досить болючою поразкою для нашої команди.
Сьогодні збірна України зіграла другий матч, в якому здобула вольову перемогу над національною командою Словаччини. Підопічні Сергія Реброва обіграли словаків з рахунком 2:1. Наразі в підопічних Реброва в запасі є три очки — стільки ж у збірної Словаччини та Румунії. В останньої ще є гра в запасі проти збірної Бельгії, яка, своєю чергою, наразі є аутсайдером групи.
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