Зеленський відреагував на перемогу збірної України з футболу у матчі зі Словаччиною
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Зеленський відреагував на перемогу збірної України з футболу у матчі зі Словаччиною

Володимир Зеленський
футбол

Президент зізнався, що перед матчем поспілкувався з гравцями та головним тренером збірної України.

Головні тези:

  • Україна розпочала свій шлях на Єврочемпіонаті з футболу з поразки у першому матчі проти Румунії.
  • Президент Володимир Зеленський висловив вдячність футболістам за перемогу у матчі зі Словаччиною.
  • Збірна України під керівництвом Сергія Реброва здобула вольову перемогу з рахунком 2:1.
  • Наразі українська команда має три очки, так само як і збірні Словаччини та Румунії.
  • Майбутні матчі збірної України на Євро-2024 обіцяють бути захопливими, адже команда прагне до нових перемог.

Що Зеленський сказав щодо перемоги збірної України з футболу у матчі зі Словаччиною

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність українським футболістам, які здобули першу перемогу на цьогорічному Єврочемпіонаті. Своїми емоціями очільник держави поділився у вечірньому відеозверненні.

Наша вдячність сьогодні збірній. Щоразу, коли хлопці тиснуть, намагаються, прагнуть перемогти, усе вдається, — заявив глава держави.

За його словами, перед матчем він поспілкувався з гравцями та головним тренером збірної України.

Я говорив сьогодні з ними перед матчем, і з Сергієм Ребровим, і з Андрієм Шевченком, з хлопцями. Дуже сподівався, що буде хороший результат для України, для наших людей, для того, щоб усіх підтримати. На шляху до нашої перемоги кожна перемога потрібна. І сьогодні цей результат збірної є! — підкреслив Зеленський.

Україна на Євро-2024

Свій шлях на цьогорічному Чемпіонаті Європи з футболу Україна розпочала 17 червня поєдинком проти збірної Румунії. На жаль, перший матч закінчився досить болючою поразкою для нашої команди.

Сьогодні збірна України зіграла другий матч, в якому здобула вольову перемогу над національною командою Словаччини. Підопічні Сергія Реброва обіграли словаків з рахунком 2:1. Наразі в підопічних Реброва в запасі є три очки — стільки ж у збірної Словаччини та Румунії. В останньої ще є гра в запасі проти збірної Бельгії, яка, своєю чергою, наразі є аутсайдером групи.

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