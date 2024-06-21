Словаччина — Україна. Анонс та прогноз матчу Євро-2024

Прогноз матчу Словаччина — Україна

Матч 2-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Словаччини та України стартує о 16:00 за київським часом. Поєдинок пройде на стадіоні Меркур Шпіль Арена в Дюссельдорфі.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України — коефіцієнт 2.1, а на перемогу Словаччини пропонується показник 3.66. У разі нічиєї — 3.22.

В даному випадку немає потреби зайвий раз згадувати подробиці стартового поєдинку «синьо-жовтих» на Євро-2024.

Збірна Словаччини у грі першого туру проти збірної Бельгії була приблизно у такій же ролі, як і збірна Румунії у матчі проти національної команди України. Однак і румуни, і словаки здобули повноцінні три очки.

Враховуючи той факт, що збірна Словаччини після другого туру Євро може оформити путівку до плей-оф, цілком можливо, що підопічні Кальцони проти збірної України зіграють другим номером.

Цілком можливо, що словаки будуть використовувати тактику середнього та високого пресингу. І, звичайно, тактику закидання м'яча на флангах за спини наших захисників. Тому нашим крайнім оборонцям у цьому поєдинку доведеться добре попітніти.

Ще одна небезпечна зброя збірної Словаччини — дальні удари. Враховуючи, що ця зброя принесла успіх румунам у грі проти нашої команди, можна не сумніватися, що і наш суперник по другому туру її застосовуватиме. Хто б не захищав ворота «синьо-жовтих».

Орієнтовні склади на матч Словаччина — Україна

Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкріньяр, Ганцко — Лоботка — Шранц, Куцка, Дуда, Хараслін — Боженік

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Бражко — Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик — Довбик

Де та коли дивитися матч Україна — Словаччина

Матч Словаччина — Україна відбудеться 21 червня о 16:00 за київським часом.

Матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ).

Також усі матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу транслюватиме стримінговий сервіс MEGOGO. Пряма трансляція матчів України на Євро-2024 буде також доступна — в ефірі Радіо Промінь.