Миколенко повернувся до збірної України напередодні матчу зі Словаччиною

Захисник збірної України Віталій Миколенко відновить тренування у загальній групі команди за день перед матчем проти Словаччини у другому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Головні тези:
- Віталій Миколенко відновився після травми та готовий до гри збірної України у матчі проти Словаччини.
- Головний тренер Сергій Ребров висловив надію, що всі травмовані футболісти встигнуть відновитися перед грою.
- Збірна України планує підготуватися краще до матчу зі Словаччиною після провального старту на Євро-2024.
Миколенко повертається до тренувань Збірної України
Про це повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров у передматчевій пресконференції.
Миколенко зазнав ушкодження перед самим початком чемпіонату Європи — у товариській грі проти Молдови.
У захисника діагностували травму стопи, і хоча він уник серйознішої травми, перший поєдинок на Євро проти Румунії він пропустив.
Індивідуальні тренування захисник відновив за день перед матчем проти румунів. А тепер повернеться до занять у загальній групі.
На запитання щодо того, чи з'явилися в збірної нові травмовані футболісти, Ребров відповів, що "певні пошкодження є", але він сподівається, що "все буде нормально" перед грою проти Словаччини.
Ребров відреагував на провальний старт збірної України на Євро-2024
За словами наставника, всі його підопічні перепрошують за провальний старт. Тренер також пообіцяв краще підготуватися і відіграти у поєдинку проти Словаччини.
За словами Сергія Реброва, якщо команда суперників перемогла, то їхня тактика спрацювала. Спочатку вони діяли на контратаках, знаходили довгі передачі. Футбол — це про результат. Після першого гола суперники отримали впевненість. Румунія — хороша команда.
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