Миколенко повернувся до збірної України напередодні матчу зі Словаччиною

Захисник збірної України Віталій Миколенко відновить тренування у загальній групі команди за день перед матчем проти Словаччини у другому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Миколенко повертається до тренувань Збірної України

Про це повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров у передматчевій пресконференції.

Миколенко зазнав ушкодження перед самим початком чемпіонату Європи — у товариській грі проти Молдови.

У захисника діагностували травму стопи, і хоча він уник серйознішої травми, перший поєдинок на Євро проти Румунії він пропустив.

Індивідуальні тренування захисник відновив за день перед матчем проти румунів. А тепер повернеться до занять у загальній групі.

Віталій сьогодні почне тренуватися з командою. Він не тренувався більше як тиждень. Сергій Ребров Головний тренер збірної України

На запитання щодо того, чи з'явилися в збірної нові травмовані футболісти, Ребров відповів, що "певні пошкодження є", але він сподівається, що "все буде нормально" перед грою проти Словаччини.

Ребров відреагував на провальний старт збірної України на Євро-2024

За словами наставника, всі його підопічні перепрошують за провальний старт. Тренер також пообіцяв краще підготуватися і відіграти у поєдинку проти Словаччини.

Володіння м'ячем — це лише один із компонентів гри. Очевидно, що сьогодні були різні складові гри. Ми володіли м’ячем, але не створювали моментів. Якщо ти виграєш в одному компоненті, а програєш в іншому, тоді маєш набагато менше шансів. Такого результату ніхто не очікував. Поширити

За словами Сергія Реброва, якщо команда суперників перемогла, то їхня тактика спрацювала. Спочатку вони діяли на контратаках, знаходили довгі передачі. Футбол — це про результат. Після першого гола суперники отримали впевненість. Румунія — хороша команда.