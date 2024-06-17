Україна — Румунія. Збірна Реброва офіційно оголосила заявку на матч Євро-2024

Тренерський штаб нацкоманди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком гравців на матч першого туру Євро-2024 проти Румунії.

Хто потрапив до заявки збірної України на матч Євро-2024

Збірна України взяла на матч усіх заявлених на Євро-2024 гравців. Зокрема, до списку потрапив і травмований оборонець Віталій Миколенко. Напередодні Ребров підтвердив, що легіонер не встигне відновитися до поєдинку.

Нагадаємо матч Румунія — Україна відбудеться 17 червня на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 16:00 за київським часом.

Де дивитися матч Україна — Румунія

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 14:40. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти румунської команди буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна". Коментуватимуть матч Вадим Скічко та Роберто Моралес.

Список матчів збірної України на Євро-2024:

Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.