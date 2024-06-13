На Netflix вийшов фільм про збірну України напередодні Євро-2024

Фільм є частиною серіалу «Епізоди» і розповідає про участь України у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2006 року.
Головні тези:
- Фільм про участь збірної України на ЧС-2006 є частиною серіалу «Епізоди» від студії «Knife! Films», що розповідає про важкий шлях команди під керівництвом Олега Блохіна.
- У фільмі використані архівні матеріали та ексклюзивні інтерв’ю футболістів та журналістів, що стали учасниками історії ЧС-2006.
- Збірна України на Євро-2024 потрапила до групи E разом з командами Бельгії, Словаччини та Румунії. У фінальному турі основної сітки зустрінеться з фаворитом групи — збірною Бельгії.
- Перші матчі збірної України на Євро-2024 відбудуться 17 червня проти Румунії, 21 червня проти Словаччини та 26 червня проти Бельгії.
Що відомо про фільм про участь України на чемпіонаті світу-2006
Фільм є частиною серіалу «Епізоди» від студії «Knife! Films». Він розповідає про участь України в Чемпіонаті світу 2006 року — важкий шлях команди на чолі з Олегом Блохіним, сильних суперників та напружений матч 1/8 фіналу проти Швейцарії.
У фільмі використані архівні матеріали, ексклюзивні інтерв’ю та коментарі безпосередніх учасників тієї історії. Зокрема, в епізоді знялися футболісти Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Артем Мілевський, Руслан Ротань, Владислав Ващук, журналісти Ігор Циганик, Віктор Вацко, Артем Франков, музикант Святослав Вакарчук та інші.
Авторами серіалу є режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк.
KNIFE! Films — українська студія, яка створила популярний документальний серіал «СПАЛАХ», а також фільми «Далі» та «Історії українського IT». Також KNIFE! Films анонсувала вихід у широкий прокат документального фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси» про першу українську попзірку.
З ким гратиме збірна України на Євро-2024
Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.
У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчів збірної України на Євро-2024:
Україна — Румунія, 17 червня, 16:00
Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00
Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00
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