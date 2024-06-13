На Netflix вийшов фільм про збірну України напередодні Євро-2024
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На Netflix вийшов фільм про збірну України напередодні Євро-2024

фільм
Джерело:  УАФ

Фільм є частиною серіалу «Епізоди» і розповідає про участь України у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2006 року.

Головні тези:

  • Фільм про участь збірної України на ЧС-2006 є частиною серіалу «Епізоди» від студії «Knife! Films», що розповідає про важкий шлях команди під керівництвом Олега Блохіна.
  • У фільмі використані архівні матеріали та ексклюзивні інтерв’ю футболістів та журналістів, що стали учасниками історії ЧС-2006.
  • Збірна України на Євро-2024 потрапила до групи E разом з командами Бельгії, Словаччини та Румунії. У фінальному турі основної сітки зустрінеться з фаворитом групи — збірною Бельгії.
  • Перші матчі збірної України на Євро-2024 відбудуться 17 червня проти Румунії, 21 червня проти Словаччини та 26 червня проти Бельгії.

Що відомо про фільм про участь України на чемпіонаті світу-2006

Фільм є частиною серіалу «Епізоди» від студії «Knife! Films». Він розповідає про участь України в Чемпіонаті світу 2006 року — важкий шлях команди на чолі з Олегом Блохіним, сильних суперників та напружений матч 1/8 фіналу проти Швейцарії.

У фільмі використані архівні матеріали, ексклюзивні інтерв’ю та коментарі безпосередніх учасників тієї історії. Зокрема, в епізоді знялися футболісти Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Артем Мілевський, Руслан Ротань, Владислав Ващук, журналісти Ігор Циганик, Віктор Вацко, Артем Франков, музикант Святослав Вакарчук та інші.

Авторами серіалу є режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк.

KNIFE! Films — українська студія, яка створила популярний документальний серіал «СПАЛАХ», а також фільми «Далі» та «Історії українського IT». Також KNIFE! Films анонсувала вихід у широкий прокат документального фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси» про першу українську попзірку.

З ким гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

  • Україна — Румунія, 17 червня, 16:00

  • Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

  • Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00

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