Україна — Румунія. Де та коли дивитися матч Євро-2024
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Україна — Румунія. Де та коли дивитися матч Євро-2024

футбол
Джерело:  online.ua

Збірна України розпочне 17 червня шлях на Євро-2024 у німецькому Мюнхені.

Головні тези:

  • Перший матч збірної України на Євро-2024 відбудеться 17 червня у Мюнхені о 16:00 за київським часом
  • Список матчів збірної України на Євро-2024 включає поєдинки зі Словаччиною та Бельгією, а також фінальний матч у Штутгарті
  • Турнір буде проходити у різних містах Німеччини та включатиме груповий етап і плей-офф. 

Де та коли дивитися матч Євро-2024 Україна — Румунія

Перший матч на Євро-2024 збірна України проведе 17 червня у Мюнхені. Початок матчу о 16:00 за київським часом.

Безкоштовна трансляція буде доступна на місцевих телеканалах Суспільного, а також за передплатою на MEGOGO. Текстова трансляція та відео голів будуть доступні в онлайн-режимі на сайті NV.

Нагадаємо, у червні підопічні Сергія Реброва провели три товариські матчі, готуючись до виступу на Євро-2024. Українці зіграли внічию з Німеччиною, програли Польщі (1:3) та розгромили Молдову (4:0).

З ким ще гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

  • Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

  • Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00

Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал — на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні. Турнір складатиметься з групового турніру та плей-офф.

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