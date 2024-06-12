Україна — Румунія. Де та коли дивитися матч Євро-2024

Збірна України розпочне 17 червня шлях на Євро-2024 у німецькому Мюнхені.

Де та коли дивитися матч Євро-2024 Україна — Румунія

Перший матч на Євро-2024 збірна України проведе 17 червня у Мюнхені. Початок матчу о 16:00 за київським часом.

Безкоштовна трансляція буде доступна на місцевих телеканалах Суспільного, а також за передплатою на MEGOGO. Текстова трансляція та відео голів будуть доступні в онлайн-режимі на сайті NV.

Нагадаємо, у червні підопічні Сергія Реброва провели три товариські матчі, готуючись до виступу на Євро-2024. Українці зіграли внічию з Німеччиною, програли Польщі (1:3) та розгромили Молдову (4:0).

З ким ще гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00