Украина – Румыния. Где и когда смотреть матч Евро-2024

Сборная Украины начнет 17 июня путь на Евро-2024 в германском Мюнхене.

Где и когда смотреть матч Евро-2024 Украина — Румыния

Первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет 17 июня в Мюнхене. Начало матча в 16:00 по Киеву.

Бесплатная трансляция будет доступна на местных телеканалах Общественного, а также по подписке на MEGOGO. Текстовая трансляция и видео голов будут доступны в онлайн-режиме на сайте NV.

Напомним, в июне подопечные Сергея Реброва провели три товарищеских матча, готовясь к выступлению на Евро-2024. Украинцы сыграли вничью с Германией, проиграли Польше (1:3) и разгромили Молдову (4:0).

С кем еще будет играть сборная Украины на Евро-2024

Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00

Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00