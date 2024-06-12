Украина – Румыния. Где и когда смотреть матч Евро-2024
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Украина – Румыния. Где и когда смотреть матч Евро-2024

футбол
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Источник:  online.ua

Сборная Украины начнет 17 июня путь на Евро-2024 в германском Мюнхене.

Главные тезисы

  • Первый матч сборной Украины на Евро-2024 пройдет 17 июня в Мюнхене против Румынии, начало в 16:00 по Киеву.
  • Трансляция будет доступна на местных телеканалах и MEGOGO, а также онлайн на сайте NV.
  • Финальный тур основной сетки предполагает матч с фаворитом группы Бельгией в Штутгарте.
  • Матч-открытие Евро-2024 состоится на стадионе в Мюнхене, а финал на Олимпиаштадионе в Берлине, турнир также пройдет в других городах Германии.

Где и когда смотреть матч Евро-2024 Украина — Румыния

Первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет 17 июня в Мюнхене. Начало матча в 16:00 по Киеву.

Бесплатная трансляция будет доступна на местных телеканалах Общественного, а также по подписке на MEGOGO. Текстовая трансляция и видео голов будут доступны в онлайн-режиме на сайте NV.

Напомним, в июне подопечные Сергея Реброва провели три товарищеских матча, готовясь к выступлению на Евро-2024. Украинцы сыграли вничью с Германией, проиграли Польше (1:3) и разгромили Молдову (4:0).

С кем еще будет играть сборная Украины на Евро-2024

Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

  • Словакия — Украина, 21 июня, 16:00

  • Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00

Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал — на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир состоит из группового турнира и плей-офф.

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