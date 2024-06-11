Украина разгромно победила Молдову в заключительном товарищеском матче перед Евро-2024

11 июня состоялся последний контрольный матч для команды Сергея Реброва в преддверии Евро-2024. В товарищеской игре встретились Молдова и Украина.

Украина открыла счет на второй минуте матча

Уже на первых минутах Украина открыла счет в матче. На второй минуте Матвиенко головой разыграл мяч вперед, а Яремчук из-за спины защитника Молдовы выстрелил прямо в ворота соперника.

Впоследствии, Украина создала еще несколько опасных моментов.

В одном из них Мудрик пытался оббежать с левого фланга, но запутался в своих же ногах. Чуть позже Цыганков отдал передачу на Яремчука, однако контратака получилась неудачной – мяч попал в голкипера Молдовы.

На 21-й минуте Цыганков пытался пробить с передачи Яремчука, однако мяч пролетел выше ворот.

Вскоре Кречун неудачно сыграл против Миколенко в подкате, тем самым травмировав его. Пришлось произвести замену. Вместо Миколенко на поле вышел Зинченко.

Впоследствии на 35-й минуте Шапаренко с передачи Яремчука пробил низом прямо в руки голкиперу.

Ближе к концу второго тайма команды обменивались опасными моментами.

Уже на 43-й минуте Судаков отдал ответный пас на Цыганкова, который пробил в дальний угол ворот, увеличив преимущество "сине-желтых".

Окончательный "разгром" команды Молдовы от Украины

Уже с начала второго тайма Украина увеличила преимущество. Судаков отдал результативную передачу на Довбика, а тот выстрелил мячом в ближнюю штангу.

Уже через 5 минут счет в матче стал 0:4. Судаков ударил в дальний угол ворот, забив еще один гол в этой игре.

Впоследствии Шапаренко совершил фол против Каймакова, поэтому Молдова получила шанс исполнить штрафной удар, однако не реализовала его. Также некоторое время после этого хозяева контролировали мяч и пытались создать несколько опасных моментов.

На 76-й минуте футболист сборной Молдовы пытался с правого фланга выстрелить в дальний угол, однако Андрей Лунин отразил удар, спаснув сборную Украины.