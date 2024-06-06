В Марселе (Франция) проходит международный турнир по футболу Tournoi Maurice Revello. Олимпийская сборная Украины по футболу (U23) разгромила Италию в матче U23 во время подготовки к Олимпиаде-2024.

Олимпийская сборная Украины по футболу победила команду из Италии со счетом 4:0

Олимпийская сборная Украины по футболу (U23) во втором поединке нанесла сокрушительное поражение молодежной команде Италии (U21) - 4:0.

Подопечные Руслана Ротаня продолжают подготовку к Олимпиаде-2024 на товарищеском турнире Мориса Ревелло.

"Сине-желтые" в первом матче разгромили Индонезию U20. Второй поединок Украина провела против Италии.

Олимпийская сборная проведет еще два матча группового раунда (против Панамы и Японии) и, по меньшей мере, один стыковой матч плей-офф.

Как прошел матч со сборной Италии

Олимпийская сборная Украины первой открыла счет: на 31-й минуте первого тайма полузащитник Александр Мартынюк сделал передачу на Максима Хланя, обыгравшего итальянских защитников и пробившего в дальнюю верхнюю девятку. К концу тайма счет остался 1:0 в пользу Украины.

Во второй половине игры "сине-желтым" удалось удвоить преимущество: на 53-й минуте Александр Мартынюк сильно пробил из-за пределов штрафной, попав в левый верхний угол ворот. Для Мартынюка этот гол стал дебютным за олимпийскую команду Украины.

Уже через 11 минут хавбек Арсений Батагов отдал передачу на пробившего по воротам Хланя. Полузащитника заблокировали, но на добивании сыграл нападающий Даниил Сикан, забив третий гол в поединке.