Украинский футболист Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании
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Украинский футболист Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Артем Довбик
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26-летний украинский футболист Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании.

Что известно об успехе Артема Довбика

Довбик, который проводил первый сезон в испанской Ла-Лиге, в составе "Жироны" забил 24 гола за сезон и опередил основного конкурента, норвежца Александера Серлота из "Вильярреал", на один забитый мяч.

Лучшие бомбардиры чемпионата Испании (сезон 2023/24):

  • Артем Довбык ("Жирона") — 24 гола

  • Александр Серлот ("Вильярреал") — 23 гола

  • Джуд Беллингем ("Реал") и Роберт Левандовски ("Барселона") — по 19 голов

Вырвать победу в борьбе за лучшего бомбардира сезона Довбику удалось благодаря хет-трику в последнем туре: украинец забил три гола и обошел Серлота. В последнем туре норвежец получил травму и завершил без голевых действий.

Артем стал первым украинцем и первым игроком "Жироны", завоевавшим "трофей Пичичи" для лучшего бомбардира чемпионата Испании.

Довбик — второй украинец в истории европейских топ-5 чемпионатов, ставший лучшим бомбардиром по итогам сезона. Первым был Андрей Шевченко в чемпионате Италии за "Милан" (сезоны 1999/00 и 2003/04).

24 гола Довбика — повтор рекорда результативности для украинцев в топ-5 европейских чемпионатов. Столько же забивал Шевченко в трех сезонах за "Милан".

Удачи Довбика в Ла-лиге

Ранее форвард сборной Украины и испанского футбольного клуба "Жирона" Артем Довбик стал самым результативным украинским футболистом за сезон, когда-либо игравший в Ла-Лиге.

Напомним, до Довбика лучшим форвардом был экс-нападающий "Динамо" и "Логроньеса" Олег Саленко, в сезоне 1993/1994 отличившийся 16 голами.

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