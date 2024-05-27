Український футболіст Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії

26-річний український футболіст Артем Довбик став найкращим бомбардирому сезону в чемпіонаті Іспанії.

Що відомо про успіх Артема Довбика

Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі, у складі "Жирони" забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреал", на один забитий м'яч.

Найкращі бомбардири чемпіонату Іспанії (сезон 2023/24):

Артем Довбик ("Жирона") — 24 голи

Александр Серлот ("Вільярреал") — 23 голи

Джуд Беллінгем ("Реал") та Роберт Левандовські ("Барселона") — по 19 голів

Вирвати перемогу в боротьбі за найкращого бомбардира сезону Довбику вдалося завдяки хет-трику в останньому турі: українець забив три голи та обійшов Серлота. В останньому турі норвежець зазнав травми та завершив без гольових дій.

Артем став першим українцем та першим гравцем "Жирони", що завоював "трофей Пічічі" для найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії.

Довбик — другий українець в історії європейських топ-5 чемпіонатів, що став найкращим бомбардиром за підсумками сезону. Першим був Андрій Шевченко у чемпіонаті Італії за "Мілан" (сезони 1999/00 та 2003/04).

24 голи Довбика — повтор рекорду результативності для українців у топ-5 європейських чемпіонатів. Стільки ж забивав Шевченко у трьох сезонах за "Мілан".

Успіхи Довбика в Ла-лізі

Раніше форвард збірної України та іспанського футбольного клубу "Жирона" Артем Довбик став найрезультативнішим українським футболістом за сезон, який коли-небудь грав у Ла-Лізі.

Нагадаємо, до Довбика найкращим форвардом був екс-нападник "Динамо" та "Логроньєса" Олег Саленко, який у сезоні 1993/1994 відзначився 16 голами.