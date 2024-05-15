Евровидение-2024. Украинская делегация заплатила штраф из-за футболок Free Azovstal Defenders

Представители делегации от Украины на песенном конкурсе Евровидения-2024 в шведском Мальме оштрафованы организаторами конкурса за привлечение внимания к военнопленным ВСУ, защищавшим в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Украинская делегация заплатила штраф на Евровидении-2024: что известно

Организаторы Евровидения-2024 оштрафовали украинскую делегацию за футболки с принтом Free Azovstal Defenders в эфире шоу.

Об этом рассказала в Instagram участница конкурса от Украины певица alyona alyona.

Она рассказала, что появиться в футболках Free Azovstal Defenders было очень опасной и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали черным скотчем.

Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрум. Поделиться

Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отразились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных, говорит alyona alyona.

Скандал с Jerry Heil и свитшотом с надписью Banderaciaga

В социальных сетях часть поляков возмутила свитшот одной из представительниц Украины на Евровидении Jerry Heil с надписью Banderaciaga. Ее обвиняют в поддержке "культа Степана Бандеры".

Об этом пишут пользователи X (Twitter) и польские СМИ.

🇺🇦🎤

Reprezentantka Ukrainy na Eurowizję 2024 w bluzie z napisem BANDERACIAGA.



Powiedzcie, że to fejk…#Eurovision2024 pic.twitter.com/hqjKECgTmR — WarNewsPL (@WarNewsPL1) May 7, 2024

В марте 2024 года Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) опубликовала в своем Tik Tok видео, где исполняет песню Teresa & Maria. На нем она одета в кофту с черными надписями Banderaciaga. Поделиться

На это обратило внимание польское интернет-издание WarNewsPL, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X (Twitter).

После этого поляки начали активнее выражать свое возмущение и комментировать "противоречивый" свитшот.