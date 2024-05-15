Евровидение-2024. Украинская делегация заплатила штраф из-за футболок Free Azovstal Defenders

Представители делегации от Украины на песенном конкурсе Евровидения-2024 в шведском Мальме оштрафованы организаторами конкурса за привлечение внимания к военнопленным ВСУ, защищавшим в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Украинская делегация заплатила штраф на Евровидении-2024: что известно
Организаторы Евровидения-2024 оштрафовали украинскую делегацию за футболки с принтом Free Azovstal Defenders в эфире шоу.
Об этом рассказала в Instagram участница конкурса от Украины певица alyona alyona.
Она рассказала, что появиться в футболках Free Azovstal Defenders было очень опасной и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали черным скотчем.
Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отразились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных, говорит alyona alyona.
Скандал с Jerry Heil и свитшотом с надписью Banderaciaga
В социальных сетях часть поляков возмутила свитшот одной из представительниц Украины на Евровидении Jerry Heil с надписью Banderaciaga. Ее обвиняют в поддержке "культа Степана Бандеры".
Об этом пишут пользователи X (Twitter) и польские СМИ.
На это обратило внимание польское интернет-издание WarNewsPL, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X (Twitter).
После этого поляки начали активнее выражать свое возмущение и комментировать "противоречивый" свитшот.
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