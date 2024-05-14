Евровидение-2025. В Швейцарии уже выбирают город для проведения конкурса

После победы певца Nemo на Евровидении-2024 с композицией The Code Швейцария уже начала думать, в каких городах может состояться следующий песенный конкурс в 2025 году.

Где в Швейцарии пройдет Евровидение-2025

Эта страна уже дважды принимала у себя "Евровидение". Первый раз в 1956 году в городе Лугано, а второй — в 1989 году в Лозанне.

Об этом пишет издание Independent.

Поэтому Национальный вещатель Швейцарии (SSR SRG) и Европейский языковой союз (EBU) составляют краткий перечень швейцарских городов для создания сцены для 69-го песенного конкурса. Среди лидеров они выбрали пока три города.

Женева, Базель и Санкт-Галлен — это города, в которых вероятно может состояться "Евровидение" в следующем году.

По данным местных СМИ, Женева уже подала свое предложение в Швейцарскую телерадиовещательную корпорацию с предварительными планами по проведению шоу. Если им удастся убедить организаторов и получить статус "города-хозяина", конкурс состоится в конгресс-центре "Palexpo", который вмещает почти 15 000 зрителей. Поделиться

К слову, этот город любим среди лыжников, а также тех, кто ищет хорошие часовые мастерские, шоколад и виноградники.

Следующий город Базель предложил официальный представитель этой местности. Он даже написал об этом в Twitter так:

Приветствую Nemo с его большой победой в Мальме! Теперь Швейцария будет принимать "Евровидение". Базель — прекрасный город. И мы готовы: с нашей инфраструктурой, доступностью и гостеприимством.

К слову, этот город известен своими пастельными таунхаусами на Рейне, большими ярмарками и фонтанами.

Если Базель станет лидером среди других вариантов, то "Евровидение" состоится в концертном зале "St Jakobshalle" или на стадионе "St Jakob-Park FC Basel".

И последний вероятный город-хозяин песенного конкурса является Санкт-Галлен. Он расположен между Боденским озером и Швейцарскими Альпами. Активисты предлагают провести "Евровидение" в новом зале "St Galler Kantonalbank Hall", который может принять 12 000 еврофанов.

Город известен своими барочными фасадами и библиотекой аббатства Святого Галла, внесенным в список ЮНЕСКО. Поделиться

Кто победил на Евровидении-2024 и какое место заняла Украина

Швейцария победила на песенном конкурсе "Евровидение-2024".

Швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code набрал 591 балл от жюри и зрителей в финале конкурса.

Второе место у представителя Хорватии Baby Lasagna. Он взял 547 баллов.