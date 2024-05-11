Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали Нидерланды по конкурсу
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Шоу-бизнес
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Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали Нидерланды по конкурсу

Йоста Кляйна
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Организаторы Евровидения-2024 сообщили о дисквалификации представителя Нидерландов Йоста Кляйна по конкурсу. Он не будет выступать в финале, который пройдет 11 мая.

Почему Нидерланды дисквалифицировали по Евровидению-2024

Европейский вещатель сначала сообщил, что Йоста Кляйна отстранили от генеральной репетиции из-за "инцидента" после прогона "парада флагов". Впрочем, все дошло до дисквалификации.

Европейский вещатель опубликовал заявление о невозможности представителя Нидерландов Йоста Кляйна выступить 11 мая в финале. В то же время было отмечено, что дисквалификация участника никак не связана с другими исполнителями.

Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале песенного конкурса Евровидения этого года. Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участники съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе, — написали организаторы.

Что известно о скандале с нидерландцем

Сначала сообщалось, что Йоста Кляйна отстранили от генеральной репетиции из-за "инцидента" после прогона "парада флагов".

Участник попал в физическое столкновение с оператором конкурса, за что его могли дисквалифицировать по Евровидению.

В то же время, Йост не присутствовал на концерте для национальных жюри, где те заранее выставляют свои баллы. Исполнителя оценивали бы по выступлению в полуфинале, если бы его допустили в гранд-финал.

Впрочем, Кляйна дисквалифицировали по конкурсу. Как оказалось, жалобу на него подала женщина-участник съемочной группы Евровидения.

К тому же из-за скандала с нидерландцем было приостановлено голосование для зрителей категории "Остальные миры". Однако сейчас организаторы все восстановили.

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