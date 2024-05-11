Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували Нідерланди з конкурсу

Організатори Євробачення-2024 повідомили про дискваліфікацію представника Нідерландів Йоста Кляйна з конкурсу. Він не буде виступати у фіналі, який відбудеться 11 травня.

Чому Нідерланди дискваліфікували з Євробачення-2024

Європейський мовник спочатку повідомив, що Йоста Кляйна відсторонили від генеральної репетиції через "інцидент" після прогону "параду прапорів". Втім, все дійшло до дискваліфікації.

Європейський мовник опублікував заяву щодо неможливості представника Нідерландів Йоста Кляйна виступити 11 травня у фіналі. Водночас було зазначено, що дискваліфікація учасника ніяк не пов'язана з іншими виконавцями.

Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі, — написали організатори. Поширити

Що відомо про скандал з нідерландцем

Спочатку повідомлялося, що Йоста Кляйна відсторонили від генеральної репетиції через "інцидент" після прогону "параду прапорів".

Учасник потрапив у фізичну сутичку з оператором конкурсу, за що його могли дискваліфікувати з Євробачення.

Водночас Йост не був присутнім на концерті для національних журі, де ті заздалегідь виставляють свої бали. Виконавця оцінювали б за виступом у півфіналі, якщо його таки допустили б до гранд-фіналу.

Втім, Кляйна дискваліфікували з конкурсу. Як виявилося, скаргу на нього подала жінка-учасниця знімальної групи Євробачення.