Євробачення-2024. Як змінилися прогнози букмекерів після другого півфіналу

Після завершення другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2024" букмекери оновили свої прогнози.

Як змінилися прогнози букмекерів після другого півфіналу Євробачення

Зокрема, тепер Україна покинула трійку лідерів і зайняла 4 позицію. Ймовірність перемоги дуету Alyona Alyona та Jerry Heil, на думку букмекерів, становить 6%.

А от після свого вчорашнього виступу представниця Ізраїлю Еден Ґолан, яку раніше на репетиції освистали глядачі, вперше потрапила до списку фаворитів єврофанів. За одну ніч Еден піднялася одразу на сім позицій. Зараз її шанси на перемогу оцінюють у 17%.

Трійку лідер за оновленими даними замикає представник Швейцарії — співак Nemo. Його шанси на перемогу оцінюють у 12%.

До слова, на 5 місці поки знаходиться Ірландія, після неї йде Франція. 7 місце пророкують Італії, 8 — Нідерландам. Завершують першу десятку представники Греції та Фінляндії.

Представники України 18 разів потрапляли до фіналу Євробачення

Україна бере участь у пісенному конкурсі Євробачення з 2003 року. Завдяки співачкам Alyona Alyona та Jerry Heil держава вкотре пройшла до гранд-фіналу міжнародного шоу.

Alyona Alyona та Jerry Heil завдяки своєму феєричному виступу вибороли місце у гранд-фіналі. Вони встановили приголомшливий рекорд.

Йдеться про те, що Україна вже 18 разів потрапляла до фіналу Євробачення. Це важливий момент в культурному просторі нашої держави.

Номер представниць України на "Євробаченні-2024", який проходить у Швеції, приголомшив єврофанів. Alyona Alyona та Jerry Heil у першому півфіналі конкурсу зірвали овації глядачів. У композиції "Teresa & Maria" вони оспівують силу жінки, яка ніколи не здається.