Евровидение-2024. Как изменились прогнозы букмекеров после второго полуфинала
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Евровидение-2024. Как изменились прогнозы букмекеров после второго полуфинала

Евровидение
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После завершения второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2024" букмекеры обновили свои прогнозы.

Как изменились прогнозы букмекеров после второго полуфинала Евровидения

В частности, теперь Украина покинула тройку лидеров и заняла 4-ю позицию. Вероятность победы дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil, по мнению букмекеров, составляет 6%.

А вот после своего вчерашнего выступления представительница Израиля Эден Голан, ранее на репетиции освистали зрители, впервые попала в список фаворитов еврофанов. За одну ночь Эден поднялась сразу на семь позиций. Сейчас его шансы на победу оценивают в 17%.

Тройку лидер по обновленным данным замыкает представитель Швейцарии — певец Nemo. Его шансы на победу оценивают в 12%.

К слову, на 5-м месте пока находится Ирландия, после нее идет Франция. 7 место прочат Италии, 8 — Нидерландам. Завершают первую десятку представители Греции и Финляндии.

Представители Украины 18 раз попадали в финал Евровидения

Украина принимает участие в песенном конкурсе Евровидения с 2003 года. Благодаря певицам Alyona Alyona и Jerry Heil государство в очередной раз прошло в гранд-финал международного шоу.

Alyona Alyona и Jerry Heil благодаря своему феерическому выступлению завоевали место в гранд-финале. Они установили потрясающий рекорд.

Речь идет о том, что Украина уже 18 раз попадала в финал Евровидения. Это немаловажный момент в культурном пространстве нашего государства.

Номер представительниц Украины на проходящем в Швеции "Евровидении-2024" ошеломил еврофанов. Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале конкурса сорвали зрительские овации. В композиции "Teresa & Maria" они воспевают силу женщины, которая никогда не сдается.

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