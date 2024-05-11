Фінал "Євробачення-2024". Де та коли дивитися

Грандфінал “Євробачення-2024” пройде 11 травня в Мальме. Україну цього року на конкурсі представляють виконавиці Jerry Heil і alyona alyona з піснею Teresa & Maria.
Де та коли дивитися Фінал "Євробачення-2024"
Ексклюзивним транслятором пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні є Суспільне Мовлення:
сайт і телеканал Суспільне Культура;
сайт Суспільне Євробачення.
Також на YouTube-каналі «Євробачення Україна» фінал коментуватимуть незмінний голос конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко і стендап-комік Василь Байдак.
Українські виконавці alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria виступлять у першій половині грандфіналу під номером 2.
Як проголосувати на “Євробаченні”
Проголосувати можуть громадяни з усіх країн-учасниць. Глядачі можуть віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows, телефоном та/або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час трансляції.
Кожен зможе проголосувати до 20 разів, але обрати пісню своєї країни не можна.
Голосування у фіналі почнеться безпосередньо перед початком конкурсних виступів, триватиме протягом усього шоу і ще 40 хвилин після завершення. Тож проголосувати за своїх фаворитів можна одразу після їхнього виступу (або навіть під час).
Голоси глядачів становлять 50% від загальної оцінки, решту визначає професійне журі в кожній країні-учасниці. Бали журі від України оголошуватиме співачка Джамала.
Проголосувати також можуть країни, які не беруть участі в конкурсі. Це можна зробити через спеціальний сайт. Голосування для таких глядачів завершиться на початку прямого ефіру. Їхні голоси будуть конвертовані в бали з такою ж вагою, як і в однієї країни-учасниці.
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