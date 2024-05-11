Финал "Евровидение-2024". Где и когда смотреть

Грандфинал "Евровидения-2024" пройдет 11 мая в Мальме. Украину в этом году на конкурсе представляют исполнительницы Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa&Maria.

Где и когда смотреть Финал "Евровидения-2024"

Эксклюзивным транслятором песенного конкурса "Евровидение" в Украине является Общественное Вещание:

сайт и телеканал Общественное Культура ;

сайт Общественное Евровидение .

Также на YouTube-канале Евровидения Украина финал будут комментировать неизменный голос конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

Украинские исполнители alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria выступят в первой половине грандфинала под номером 2.

Как проголосовать на "Евровидении"

Проголосовать могут граждане из всех стран-участниц. Зрители могут отдать свои голоса с помощью приложений для iOS, Android или Windows, по телефону и/или через SMS. Соответствующие номера должны быть объявлены во время трансляции.

Каждый сможет проголосовать до 20 раз, но избрать песню своей страны нельзя.

Голосование в финале начнется непосредственно перед началом конкурсных выступлений, продлится в течение всего шоу и еще 40 минут после завершения. Так что проголосовать за своих фаворитов можно сразу после их выступления (или даже во время).

Голоса зрителей составляют 50% от общей оценки, остальное определяет профессиональное жюри в каждой стране-участнице. Баллы жюри от Украины будет объявлять певица Джамала.

Проголосовать также могут страны, не участвующие в конкурсе. Это можно сделать через специальный сайт . Голосование для таких зрителей завершится в начале прямого эфира. Их голоса будут конвертированы в баллы с таким же весом, как у одной страны-участницы.