Стилистка Jerry Heil и alyona alyona раскрыла детали создания образов на Евровидении

7 мая в Мальме прошел первый полуфинал Евровидения. Выступление alyona alyona и Jerry Heil оценили зрители многих стран, и представительницы Украины попали в гранд-финал. Они не только поразили номер, но и своими образами. Детальнее о них рассказала стилистка Маргарита Шекель.

Как создавались образы украинских звезд на Евровидении

Художница по костюмам несколько лет сотрудничает с Таню Муиньо и получила номинацию MTV Video Music Awards за работу над образами для клипа "Won't stand up" легендарной группы MUSE, сотрудничала с такими группами как Stromae и Bring Me The Horizon.

Стилистка рассказала, что сразу видела на Яне платье Девы, она должна быть матовой, чтобы подчеркнуть ее фарфоровую кожу, а нежность платья захотела оттенить металлической деталью.

Я работала с архивами и разбирала одежду на иконических изображениях. И в образах архангела Михаила, защитника Киева, я увидела частое использование доспехов на плече. Это и стало последним аргументом для осуществления Armour Couture в элементах костюма, — отметила Маргарита Шекель. Поделиться

Что касается образа alyona alyona, то сначала замысел был другой, но впоследствии стилистка решила гармонизировать двух исполнителей и выбрала для певицы тоже сильный и воинственный образ.

Для реализации замысла Маргарита Шекель обратилась к украинским дизайнерам Людмиле Седляр и Виктории Заграфовой, основательницам известного бренда LuVi.

Образ Jerry Heil

Для создания платья ушло 20 метров прозрачной матовой ткани. Ее драпировали вручную и украшали вышивкой — маленькими черными крестами.

Плечо-доспех

Одесский ювелир Андрей Черногорь воспроизвел плечо-доспехи в металле.

Jerry приходилось терпеть определенные неудобства и даже боль, но получилось очень хорошо, и эта деталь выглядит настоящей, — отметил бренд LuVi. Поделиться

Украшения

Воинствующий образ певицы подчеркнули украшения, которые выбрала для нее Маргарита Шекель. Их разработала основательница бренда металлических украшений SFURATO Екатерина Тутерова.

Это был массивный браслет, напоминающий нарукавник рыцарской варежки, а также длинная моносерьга с оберегом — глазом Фатимы.

Образ alyona alyona

Этот кейп-кимоно стал самой яркой деталью в образе alyona alyona. Он совершен накладными деталями на плечах, напоминающих доспехи. Они придали образу определенной воинственности и соединили с образом Jerry Heil. Сшили кейп из шелка цвета холодной стали с жемчужным переливом.

Аксессуары и украшения

На первых секундах своего появления исполнительница походила на самурая и воинственно достала из волос заколку-меч. Это украшение для реперки создала также дизайнер Екатерина Тутерова. Ее перстни тоже перекликались с рыцарскими доспехами и были созданы в эстетике рыцарей.

Специально для украинского выступления на Евровидении кастомизированные кольца создала польская дизайнер Марианна Климажко.

А вот автором кольчуги стала украинская дизайнер Елена Романова. Эту вещь изготовили из стальных 10 тысяч вороненых колец, которая весила 3 килограмма.