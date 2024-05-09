Стилистка Jerry Heil и alyona alyona раскрыла детали создания образов на Евровидении

7 мая в Мальме прошел первый полуфинал Евровидения. Выступление alyona alyona и Jerry Heil оценили зрители многих стран, и представительницы Украины попали в гранд-финал. Они не только поразили номер, но и своими образами. Детальнее о них рассказала стилистка Маргарита Шекель.
Как создавались образы украинских звезд на Евровидении
Художница по костюмам несколько лет сотрудничает с Таню Муиньо и получила номинацию MTV Video Music Awards за работу над образами для клипа "Won't stand up" легендарной группы MUSE, сотрудничала с такими группами как Stromae и Bring Me The Horizon.
Стилистка рассказала, что сразу видела на Яне платье Девы, она должна быть матовой, чтобы подчеркнуть ее фарфоровую кожу, а нежность платья захотела оттенить металлической деталью.
Что касается образа alyona alyona, то сначала замысел был другой, но впоследствии стилистка решила гармонизировать двух исполнителей и выбрала для певицы тоже сильный и воинственный образ.
Для реализации замысла Маргарита Шекель обратилась к украинским дизайнерам Людмиле Седляр и Виктории Заграфовой, основательницам известного бренда LuVi.
Образ Jerry Heil
Для создания платья ушло 20 метров прозрачной матовой ткани. Ее драпировали вручную и украшали вышивкой — маленькими черными крестами.
Плечо-доспех
Одесский ювелир Андрей Черногорь воспроизвел плечо-доспехи в металле.
Украшения
Воинствующий образ певицы подчеркнули украшения, которые выбрала для нее Маргарита Шекель. Их разработала основательница бренда металлических украшений SFURATO Екатерина Тутерова.
Это был массивный браслет, напоминающий нарукавник рыцарской варежки, а также длинная моносерьга с оберегом — глазом Фатимы.
Образ alyona alyona
Этот кейп-кимоно стал самой яркой деталью в образе alyona alyona. Он совершен накладными деталями на плечах, напоминающих доспехи. Они придали образу определенной воинственности и соединили с образом Jerry Heil. Сшили кейп из шелка цвета холодной стали с жемчужным переливом.
Аксессуары и украшения
На первых секундах своего появления исполнительница походила на самурая и воинственно достала из волос заколку-меч. Это украшение для реперки создала также дизайнер Екатерина Тутерова. Ее перстни тоже перекликались с рыцарскими доспехами и были созданы в эстетике рыцарей.
Специально для украинского выступления на Евровидении кастомизированные кольца создала польская дизайнер Марианна Климажко.
А вот автором кольчуги стала украинская дизайнер Елена Романова. Эту вещь изготовили из стальных 10 тысяч вороненых колец, которая весила 3 килограмма.
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