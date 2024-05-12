Евровидение-2024. Кто победил и какое место заняла Украина — видео

Евровидение 2024 года завершилось 11 мая в Швеции. Стало известно, кто стал победителем песенного конкурса.
Кто победил на Евровидении-2024 и какое место заняла Украина
Швейцария победила на песенном конкурсе "Евровидение-2024".
Швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code набрал 591 балл от жюри и зрителей в финале конкурса.
Второе место у представителя Хорватии Baby Lasagna. Он взял 547 баллов.
Представители Украины Jerry Heil и аlyona alyona заняли 3 место в финале «Евровидения-2024», набрав 453 балла от зрителей и жюри.
Таблица с результатами голосования выглядела так:
Как прошло Евровидение-2024
Песенный конкурс «Евровидение-2024» проходил в шведском Мальме.
На нем должны выступать 26 участников, но представителя от Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали из-за обвинений в насильственном поведении сотрудницы телевизионной команды после выступления в полуфинале. Его делом занимается полиция, а нидерландский вещатель заявил, что Кляйна не трогал оператора.
Сам конкурс проходил с протестами пропалестинских активистов, требовавших отстранить участницу Израиля на фоне операции ЦАХАЛ в секторе Газа, которая началась в ответ на нападение палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.
Полиции в Мальме пришлось ужесточить меры безопасности. В ходе акции задержали более сотни активистов.
На самом конкурсе открытой вражды представительнице Израиля Эден Голан не было, но некоторые из участников открыто выступали в поддержку Палестины. Среди них представительница от Ирландии Вambie Thug .
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