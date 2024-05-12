Евровидение-2024. Кто победил и какое место заняла Украина — видео

Евровидение 2024 года завершилось 11 мая в Швеции. Стало известно, кто стал победителем песенного конкурса.

Кто победил на Евровидении-2024 и какое место заняла Украина

Швейцария победила на песенном конкурсе "Евровидение-2024".

Швейцарский исполнитель Nemo с песней The Code набрал 591 балл от жюри и зрителей в финале конкурса.

Второе место у представителя Хорватии Baby Lasagna. Он взял 547 баллов.

Представители Украины Jerry Heil и аlyona alyona заняли 3 место в финале «Евровидения-2024», набрав 453 балла от зрителей и жюри.

Таблица с результатами голосования выглядела так:

Результаты голосования Евровидения-2024 (фото — скриншот)

Как прошло Евровидение-2024

Песенный конкурс «Евровидение-2024» проходил в шведском Мальме.

На нем должны выступать 26 участников, но представителя от Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали из-за обвинений в насильственном поведении сотрудницы телевизионной команды после выступления в полуфинале. Его делом занимается полиция, а нидерландский вещатель заявил, что Кляйна не трогал оператора.

Сам конкурс проходил с протестами пропалестинских активистов, требовавших отстранить участницу Израиля на фоне операции ЦАХАЛ в секторе Газа, которая началась в ответ на нападение палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Полиции в Мальме пришлось ужесточить меры безопасности. В ходе акции задержали более сотни активистов.

На самом конкурсе открытой вражды представительнице Израиля Эден Голан не было, но некоторые из участников открыто выступали в поддержку Палестины. Среди них представительница от Ирландии Вambie Thug .