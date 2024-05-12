Євробачення-2024. Хто переміг та яке місце посіла Україна — відео

Євробачення 2024 завершилося 11 травня у Швеції. Стало відомо, хто став переможцем пісенного конкурсу.

Хто переміг на Євробаченні-2024 та яке місце посіла Україна

Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення-2024».

Швейцарський виконавець Nemo з піснею «The Code» набрав 591 бал від журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna. Він взяв 547 бал.

Представники України Jerry Heil та аlyona alyona посіли 3 місце у фіналі «Євробачення-2024», набравши 453 бали від глядачів та журі.

Таблиця з підсумками результатів голосування виглядала так:

Підсумки результатів голосування Євробачення-2024 (фото — скріншот)

Як прошло Євробачення-2024

Пісенний конкурс «Євробаченні-2024» проходив у шведському Мальме.

На ньому мали виступати 26 учасників, але представника від Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували через звинувачення у насильницькій поведінці щодо співробітниці телевізійної команди після виступу в півфіналі. Його справою займається поліція, а нідерландський мовник заявив, що Кляйна не чипав операторку.

Сам конкурс проходив з протестами пропалестинських активістів, які вимагали відсторонити учасницю від Ізраїлю на тлі операції ЦАХАЛ в секторі Гази, яка почалась у відповідь на напада палестинського руху ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Поліції в Мальме довелося посилити заходи безпеки. Під час акцій затримали більше сотні активістів.

На самому конкурсі відкритої ворожнечі до представниці Ізраїлю Еден Голан не було, але деякі з учасників відкрито виступали на підтримку Палестини. Серед них представниця від Ірландії Вambie Thug.