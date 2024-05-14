Євробачення-2025. У Швейцарії вже обирають місто для проведення конкурсу

Після перемоги співака Nemo на Євробаченні-2024 з композицією The Code, Швейцарія вже почала думати, в яких містах може відбутися наступний пісенний конкурс у 2025 році.
Де у Швейцарії пройде Євробачення-2025
Ця країна вже двічі приймала у себе "Євробачення". Перший раз у 1956 році в місті Лугано, а другий — у 1989 році в Лозанні.
Про це пише видання Independent.
Тому Національний мовник Швейцарії (SSR SRG) та Європейська мовна спілка (EBU) наразі складають короткий перелік швейцарських міст для створення сцени для 69-го пісенного конкурсу. Серед лідерів вони обрали поки три міста.
Женева, Базель та Санкт-Галлен — це міста, в яких ймовірно може відбутися "Євробачення" наступного року.
До слова, це місто є улюбленим серед лижників, а також тих, хто шукає гарні годинникові майстерні, шоколад та виноградники.
Наступне місто Базель запропонував офіційний представник цієї місцевості. Він навіть написав про це у Twitter так:
Вітаю Nemo з його великою перемогою у Мальме! Тепер Швейцарія прийматиме "Євробачення". Базель — чудове місто. І ми готові: з нашою інфраструктурою, доступністю та гостинністю.
До слова, це місто відоме своїми пастельними таунхаусами на Рейні, великими ярмарками та фонтанами.
Якщо Базель стане лідером серед інших варіантів, то "Євробачення" відбудеться у концертному залі "St Jakobshalle" або на стадіоні "St Jakob-Park FC Basel".
І останнє ймовірне місто-господар пісенного конкурсу є Санкт-Галлен. Він розташований між Боденським озером та Швейцарськими Альпами. Активісти пропонують провести "Євробачення" у новому залі "St Galler Kantonalbank Hall", який може прийняти 12 000 єврофанів.
Хто переміг на Євробаченні-2024 та яке місце посіла Україна
Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення-2024».
Швейцарський виконавець Nemo з піснею The Code набрав 591 бал від журі та глядачів у фіналі конкурсу.
Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna. Він взяв 547 бал.
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