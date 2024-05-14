Євробачення-2025. У Швейцарії вже обирають місто для проведення конкурсу

Після перемоги співака Nemo на Євробаченні-2024 з композицією The Code, Швейцарія вже почала думати, в яких містах може відбутися наступний пісенний конкурс у 2025 році.

Де у Швейцарії пройде Євробачення-2025

Ця країна вже двічі приймала у себе "Євробачення". Перший раз у 1956 році в місті Лугано, а другий — у 1989 році в Лозанні.

Про це пише видання Independent.

Тому Національний мовник Швейцарії (SSR SRG) та Європейська мовна спілка (EBU) наразі складають короткий перелік швейцарських міст для створення сцени для 69-го пісенного конкурсу. Серед лідерів вони обрали поки три міста.

Женева, Базель та Санкт-Галлен — це міста, в яких ймовірно може відбутися "Євробачення" наступного року.

Тож, за даними місцевих ЗМІ, Женева вже подала свою пропозицію до Швейцарської телерадіомовної корпорації з попередніми планами щодо проведення шоу. Якщо їм вдасться переконати організаторів і отримати статус "міста-господаря", то конкурс відбудеться в конгрес-центрі "Palexpo", який вміщує майже 15 000 глядачів. Поширити

До слова, це місто є улюбленим серед лижників, а також тих, хто шукає гарні годинникові майстерні, шоколад та виноградники.

Наступне місто Базель запропонував офіційний представник цієї місцевості. Він навіть написав про це у Twitter так:

Вітаю Nemo з його великою перемогою у Мальме! Тепер Швейцарія прийматиме "Євробачення". Базель — чудове місто. І ми готові: з нашою інфраструктурою, доступністю та гостинністю.

До слова, це місто відоме своїми пастельними таунхаусами на Рейні, великими ярмарками та фонтанами.

Якщо Базель стане лідером серед інших варіантів, то "Євробачення" відбудеться у концертному залі "St Jakobshalle" або на стадіоні "St Jakob-Park FC Basel".

І останнє ймовірне місто-господар пісенного конкурсу є Санкт-Галлен. Він розташований між Боденським озером та Швейцарськими Альпами. Активісти пропонують провести "Євробачення" у новому залі "St Galler Kantonalbank Hall", який може прийняти 12 000 єврофанів.

Місто відоме своїми бароковими фасадами та бібліотекою абатства Святого Галла, яке внесене до списку ЮНЕСКО. Поширити

Хто переміг на Євробаченні-2024 та яке місце посіла Україна

Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення-2024».

Швейцарський виконавець Nemo з піснею The Code набрав 591 бал від журі та глядачів у фіналі конкурсу.

Друге місце у представника Хорватії Baby Lasagna. Він взяв 547 бал.