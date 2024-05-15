Євробачення-2024. Українська делегація сплатила штраф через футболки Free Azovstal Defenders
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Євробачення-2024. Українська делегація сплатила штраф через футболки Free Azovstal Defenders

Українська делегація
Джерело:  online.ua

Представники делегації від України на пісенному конкурсі Євробачення-2024 у шведському Мальме оштрафовані організаторами конкурсу за привернення уваги до військовополонених ЗСУ, які захищали на початку повномасштабного вторгнення Росії завод “Азовсталь” у Маріуполі.

Українська делегація сплатила штраф на Євробаченні-2024: що відомо

Організатори "Євробачення-2024" оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу.

Про це розповіла в Instagram учасниця конкурсу від України, співачка alyona alyona.

Вона розповіла, що з’явитися у футболках Free Azovstal Defenders було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які написи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був напис, просили зняти його або ж заклеювали чорним скотчем.

Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти та змогли пройти з ними в грінрум.

Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом. Я неймовірно рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених, каже alyona alyona.

Скандал з Jerry Heil та світшотом з написом Banderaciaga

У соціальних мережах частину поляків обурив світшот однієї з представниць України на Євробаченні Jerry Heil з написом Banderaciaga. Її звинувачують у підтримці "культу Степана Бандери".

Про це пишуть користувачі X (Twitter) та польські ЗМІ.

У березні 2024 року Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шемаєва) опублікувала у своєму Tik Tok відео, де виконує пісню Teresa & Maria. На ньому вона одягнена у кофту з чорними написами Banderaciaga.

На це звернуло увагу польське інтернет-видання WarNewsPL, опублікувавши відповідний допис у соцмережі X (Twitter).

Після цього поляки почали активніше висловлювати своє обурення та коментувати "суперечливий" світшот.

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