У Марселі (Франція) триває міжнародний турнір з футболу Tournoi Maurice Revello. Олімпійська збірна України з футболу (U23) розгромила Італію у матчі U23 під час підготовки до Олімпіади-2024.

Олімпійська збірна України з футболу перемогла команду з Італії з рахунком 4:0

Олімпійська збірна України з футболу (U23) у другому поєдинку завдала нищівної поразки молодіжній команді Італії (U21) — 4:0.

Підопічні Руслана Ротаня продовжують підготовку до Олімпіади-2024 на товариському турнірі Моріса Ревелло.

"Синьо-жовті" в першому матчі розгромили Індонезію U20. Другий поєдинок Україна провела проти Італії.

Олімпійська збірна проведе ще два матчі групового раунду (проти Панами та Японії) та щонайменше один стиковий матч плей-оф.

Як пройшов матч зі збірною Італії

Олімпійська збірна України першою відкрила рахунок: на 31-й хвилині першого тайму півзахисник Олександр Мартинюк зробив передачу на Максима Хланя, який обіграв італійських захисників та пробив у дальню верхню дев'ятку. До кінця тайму рахунок залишився 1:0 на користь України.

У другій половині гри "синьо-жовтим" вдалось подвоїти перевагу: на 53-й хвилині Олександр Мартинюк сильно пробив з-за межі штрафного майданчика, поціливши у лівий верхній кут воріт. Для Мартинюка цей гол став дебютним за олімпійську команду України.

Вже через 11 хвилин хавбек Арсеній Батагов віддав передачу на Хланя, який пробив по воротах. Півзахисника заблокували, але на добиванні зіграв нападник Данило Сікан, забивши третій гол у поєдинку.