Сразу для девяти игроков этот чемпионат Европы станет дебютным в карьере.

Сборная Украины объявила заявку на Евро-2024 выпустив "звездное" видео

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым сформировал официальную заявку команды на финальную часть Евро-2024.

В мае Украина объявила предварительную заявку на Евро-2024, в которую вошли 26 футболистов.

Подать заявку сборная должна была до 7 июня включительно. В последний разрешенный день тренерский штаб украинской сборной объявил окончательную заявку на турнир.

Отметим, что Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля в Германии.

Матчи будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

По итогам жеребьевки в декабре Украина попала в группу E и сыграет против сборных Бельгии, Словакии и Румынии.

Заявка сборной Украины на Евро-2024: список

Вратари : 1. Георгий Бущан («Динамо» Киев), 12. Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), 23. Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники : 22. Николай Матвиенко, 2. Ефим Конопля, 21. Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), 24. Александр Тимчик («Динамо» Киев), 16. Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), 13 .Илья Забарный («Борнмут», Англия), 3. Александр Сваток (СК «Днепр-1» Днепр), 4. Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), 26. Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир).

Полузащитники : 7. Андрей Ярмоленко, 19. Николай Шапаренко, 18. Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), 6. Тарас Степаненко, 20. Александр Зубков, 14. Георгий Судаков (все – «Шахтер» Донецк), 17. Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), 15. Виктор Цыганков («Жирона», Испания), 10. Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), 5. Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), 8. Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие : 11. Артем Довбик («Жирона», Испания), 9. Роман Яремчук («Валенсия», Испания), 25. Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Календарь матчей группы Е на Евро-2024

17.06. Румыния – Украина. "Арена Мюнхен". Мюнхен. 16:00

17.06. Бельгия – Словакия. "Франкфурт-Штадион". Франкфурт-на-Майне. 19:00

21.06. Словакия – Украина. "Дюссельдорф-Арена". Дюссельдорф. 16:00

22.06. Бельгия – Румыния. "Штадион Кельн". Кельн. 22:00

26.06. Словакия – Румыния. "Франкфурт-Штадион". Франкфурт-на-Майне. 19:00

26.06. Украина – Бельгия. "Арена Штутгарт". Штутгарт. 19:00

Время начала матчей – киевское.