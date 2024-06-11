Україна розгромно перемогла Молдову у заключному товариському матчі перед Євро-2024

11 червня відбувся останній контрольний матч для команди Сергія Реброва напередодні Євро-2024. У товариській грі зустрілися Молдова та Україна.

Україна відкрила рахунок на другій хвилині матчу

Вже на перших хвилинах Україна відкрила рахунок у матчі. На другій хвилині Матвієнко головою розіграв м'яч уперед, а Яремчук з-за спини захисника Молдови вистрілив прямо у ворота суперника.

Згодом Україна створила ще кілька небезпечних моментів.

В одному з них Мудрик намагався оббігти з лівого флангу, однак заплутався в своїх же ногах. Трошки згодом Циганков віддав передачу на Яремчука, однак контратака вийшла невдалою – м'яч влучив у голкіпера Молдови.

На 21-й хвилині Циганков намагався пробити з передачі Яремчука, однак м'яч пролетів вище воріт.

Незабаром Кречун невдало зіграв проти Миколенка в підкаті, тим самим травмувавши його. Довелось зробити заміну. Замість Миколенка на поле вийшов Зінченко.

Згодом на 35-й хвилині Шапаренко з передачі Яремчука пробив низом прямо в руки голкіперу.

Ближче до кінця другого тайму команди обмінювались небезпечними моментами.

Вже на 43-й хвилині Судаков віддав пас-відповідь на Циганкова, який пробив у дальній кут воріт, збільшивши перевагу "синьо-жовтих".

Остаточний "розгром" команди Молдови Україною

Вже з початку другого тайму Україна збільшила перевагу. Судаков віддав результативну передачу на Довбика, а той вистрелив м'ячем у ближню стійку.

Вже за 5 хвилин рахунок у матчі став 0:4. Судаков вдарив у дальній кут воріт, забивши ще один гол у цій грі.

Згодом Шапаренко здійснив фол проти Каймакова, тому Молдова отримала шанс виконати штрафний удар, однак не реалізувала його. Також певний час після цього господарі контролювали м'яч та намагалися створити кілька небезпечних моментів.

На 76-й хвилині футболіст збірної Молдови намагався з правого флангу вистрілити у дальній кут, однак Андрій Лунін відбив удар, врятувавши збірну України.