Украинский футболист Миколенко может пропустить Евро-2024. В чем причина

Украинский защитник Виталий Миколенко рискует не сыграть на чемпионате Европы по футболу.

Миколенко получил травму на матче "Украина — Молдова"

В товарищеском матче Молдова — Украина (0:4) Виталий Миколенко получил травму и в слезах покинул поле на 30-й минуте. В эфире Megogo, транслировавшем поединок, сообщили, что украинца увезли в больницу.

Миколенко уже провели процедуру МРТ и в среду ему проведут еще один тест. Увидим, что будет, но я чувствую себя гораздо спокойнее сейчас, чем когда он получил повреждение", – сказал Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции. Поделиться

Весной Миколенко повредил голеностоп и был вынужден досрочно закончить сезон АПЛ, где он играет за "Эвертон". После этого защитник заявил, что его цель – восстановиться от травмы и выступить на Евро-2024.

По словам главного тренера сборной Украины, в матче с Молдовой Виталий Миколенко повредил другой голеностоп.

Подготовка сборной Украины к Евро-2024

3 июня сборная Украины в Нюрнберге сыграла вничью 0:0 с Германией. 7 июня команда Сергея Реброва в Варшаве проиграла Польше 1:3. После матча с поляками наша национальная команда обнародовала окончательную заявку на чемпионат Европы – 2024.

11 июня сборная Украины сыграла в гостях против Молдовы. Поединок окончился разгромной победой нашей команды со счетом 4:0.

12 июня сборная Украины полетит к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – немецкого города Висбаден.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024

Украина начнет выступления на Евро-2024 17 июня в Мюнхене игрой с Румынией. Во 2-м туре команда Сергея Реброва встретится 21 июня в Дюссельдорфе со Словакией. Завершат украинцы групповой раунд 26 июня в Штутгарте матчем против Бельгии.

В 1/8 финала ЧЕ выйдут команды, которые финишируют в своих группах первыми и вторыми, а также четыре из шести лучших сборных, которые займут третьи позиции.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.