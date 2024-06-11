Украинский футболист Миколенко может пропустить Евро-2024. В чем причина

Украинский защитник Виталий Миколенко рискует не сыграть на чемпионате Европы по футболу.
Главные тезисы
- Миколенко может пропустить участие на чемпионате Евро-2024 из-за травмы, полученной в товарищеском матче.
- Главный тренер сборной Украины выразил беспокойство по поводу возможности выступления Миколенко.
- Расписание матчей украинской сборной на Евро-2024 уже определено, но участие Миколенко под вопросом.
- Миколенко получил травму в товарищеском матче с Молдовой и был вынужден покинуть поле.
- Подготовка сборной Украины к Евро-2024 проходит с переменным успехом, учитывая возможный пропуск Миколенко.
Миколенко получил травму на матче "Украина — Молдова"
В товарищеском матче Молдова — Украина (0:4) Виталий Миколенко получил травму и в слезах покинул поле на 30-й минуте. В эфире Megogo, транслировавшем поединок, сообщили, что украинца увезли в больницу.
Весной Миколенко повредил голеностоп и был вынужден досрочно закончить сезон АПЛ, где он играет за "Эвертон". После этого защитник заявил, что его цель – восстановиться от травмы и выступить на Евро-2024.
По словам главного тренера сборной Украины, в матче с Молдовой Виталий Миколенко повредил другой голеностоп.
Подготовка сборной Украины к Евро-2024
3 июня сборная Украины в Нюрнберге сыграла вничью 0:0 с Германией. 7 июня команда Сергея Реброва в Варшаве проиграла Польше 1:3. После матча с поляками наша национальная команда обнародовала окончательную заявку на чемпионат Европы – 2024.
11 июня сборная Украины сыграла в гостях против Молдовы. Поединок окончился разгромной победой нашей команды со счетом 4:0.
12 июня сборная Украины полетит к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – немецкого города Висбаден.
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024
Украина начнет выступления на Евро-2024 17 июня в Мюнхене игрой с Румынией. Во 2-м туре команда Сергея Реброва встретится 21 июня в Дюссельдорфе со Словакией. Завершат украинцы групповой раунд 26 июня в Штутгарте матчем против Бельгии.
В 1/8 финала ЧЕ выйдут команды, которые финишируют в своих группах первыми и вторыми, а также четыре из шести лучших сборных, которые займут третьи позиции.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
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