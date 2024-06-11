Український футболіст Миколенко може пропустити Євро-2024. У чому причина

Український захисник Віталій Миколенко ризикує не зіграти на чемпіонаті Європи з футболу
Головні тези:
- Миколенко ризикує не зіграти на Євро-2024 через травму, отриману у товариському матчі.
- Головний тренер збірної України висловив стурбованість щодо стану Миколенка та його можливості виступити на чемпіонаті.
- Розклад матчів української збірної на Євро-2024 вже визначений, але участь Миколенка поки під питанням.
- Україна стартує на Євро-2024 матчем з Румунією, а потім зустрінеться зі Словаччиною та Бельгією в груповому раунді.
- Євро-2024 відбуватиметься у Німеччині з 14 червня по 14 липня, а український футболіст може пропустити цей захоплюючий турнір.
Миколенко отримав травму на матчі “Україна — Молдова”
У товариському матчі Молдова - Україна (0:4) Віталій Миколенко отримав травму та у сльозах покинув поле на 30-й хвилині. В етері Megogo, яке транслювало поєдинок, повідомили, що українця повезли в лікарню.
Навесні Миколенко пошкодив гомілкостоп і був змушений достроково закінчити сезон АПЛ, де він грає за "Евертон". Після цього захисник заявив, що його мета - відновитись від травми та виступити на Євро-2024.
За словами головного тренера збірної України, у матчі з Молдовою Віталій Миколенко пошкодив інший гомілкостоп.
Підготовка збірної України до Євро-2024
3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною. 7 червня команда Сергія Реброва у Варшаві програла Польщі 1:3. Після матчу з поляками наша національна команда оприлюднила остаточну заявку на чемпіонат Європи - 2024.
11 червня збірна України зіграла в гостях проти Молдови. Поєдинок закінчився розгромною перемогою нашої команди з рахунком 4:0.
12 червня збірна України полетить до місця постійної дислокації на Євро-2024 - німецького міста Вісбаден.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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