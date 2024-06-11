Молдова — Україна. Де та коли дивитися товариський матч напередодні Євро-2024

У вівторок, 11 червня, збірна України проведе заключний товариський матч перед стартом фінального турніру Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Молдови.

Україна зіграє товариський матч з Молдовою перед Євро-2024

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Для команди Сергія Реброва це буде третій із трьох спарингів у рамках підготовки до континентальної першості. У першому контрольному матчі українська збірна 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0), а потім 7 червня у Варшаві поступилася Польщі (1:3).

Де дивитися матч Молдова — Україна

Трансляція матчу Молдова — Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.