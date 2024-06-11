Молдова — Україна. Де та коли дивитися товариський матч напередодні Євро-2024
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Молдова — Україна. Де та коли дивитися товариський матч напередодні Євро-2024

футбол

У вівторок, 11 червня, збірна України проведе заключний товариський матч перед стартом фінального турніру Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Молдови.

Головні тези:

  • Збірна України зіграє товариський матч з Молдовою 11 червня перед Євро-2024 на стадіоні 'Зімбру' в Кишиневі.
  • Матч буде транслюватися на місцевих телеканалах Суспільного та в Інтернеті на медіасервісі MEGOGO.
  • Українська збірна під керівництвом Сергія Реброва готується до фінального турніру Євро-2024.
  • На Євро-2024 Україна потрапила до групи E, де зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії, починаючи з матчу проти Румунії 17 червня в Мюнхені.
  • Фінальний турнір Євро-2024 відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Україна зіграє товариський матч з Молдовою перед Євро-2024

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зімбру" в Кишиневі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Для команди Сергія Реброва це буде третій із трьох спарингів у рамках підготовки до континентальної першості. У першому контрольному матчі українська збірна 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0), а потім 7 червня у Варшаві поступилася Польщі (1:3).

Де дивитися матч Молдова — Україна

Трансляція матчу Молдова — Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Команда Реброва розпочне турнір 17 червня поєдинком проти Румунії в Мюнхені.

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