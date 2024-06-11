Молдова – Украина. Где и когда смотреть товарищеский матч в преддверии Евро-2024

Во вторник, 11 июня, сборная Украины проведет заключительный товарищеский матч перед стартом финального турнира Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Молдовы.
Главные тезисы
- Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Молдовой 11 июня перед Евро-2024 на стадионе 'Зимбру' в Кишиневе.
- Матч будет транслироваться по местным телеканалам Общественного и в Интернете на медиасервисе MEGOGO.
- Украинская сборная под руководством Сергея Реброва готовится к финальному турниру Евро-2024.
- На Евро-2024 Украина попала в группу E, где сыграет против Румынии, Словакии и Бельгии, начиная с матча против Румынии 17 июня в Мюнхене.
- Финальный турнир Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.
Украина сыграет товарищеский матч с Молдовой перед Евро-2024
Встреча состоится на стадионе "Зимбра" в Кишиневе. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.
Для команды Сергея Реброва это будет третий из трех спаррингов в рамках подготовки к континентальному первенству. В первом контрольном матче украинская сборная 3 июня в Нюрнберге сыграла вничью с Германией (0:0), а затем 7 июня в Варшаве уступила Польше (1:3).
Где смотреть матч Молдова — Украина
Трансляция матча Молдова-Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Общественного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет медиасервис MEGOGO.
Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.
Сборная Украины на континентальном первенстве сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Команда Реброва начнет турнир 17 июня поединком против Румынии в Мюнхене.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-