Молдова – Украина. Где и когда смотреть товарищеский матч в преддверии Евро-2024

Во вторник, 11 июня, сборная Украины проведет заключительный товарищеский матч перед стартом финального турнира Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Молдовы.

Украина сыграет товарищеский матч с Молдовой перед Евро-2024

Встреча состоится на стадионе "Зимбра" в Кишиневе. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Для команды Сергея Реброва это будет третий из трех спаррингов в рамках подготовки к континентальному первенству. В первом контрольном матче украинская сборная 3 июня в Нюрнберге сыграла вничью с Германией (0:0), а затем 7 июня в Варшаве уступила Польше (1:3).

Где смотреть матч Молдова — Украина

Трансляция матча Молдова-Украина будет доступна в эфире местных телеканалов Общественного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет медиасервис MEGOGO.

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на континентальном первенстве сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Команда Реброва начнет турнир 17 июня поединком против Румынии в Мюнхене.