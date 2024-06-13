На Netflix вышел фильм о сборной Украины в преддверии Евро-2024

Фильм является частью сериала "Эпизоды" и рассказывает об участии Украины в четвертьфинале Чемпионата мира 2006 года.
Главные тезисы
- Сериал содержит архивные материалы, интервью с футболистами А. Шевченко, А. Шовковским и другими.
- Команда Украины на Евро-2024 попала в группу E с Бельгией, Словакией и Румынией, где сразится за выход в следующий этап.
- Сборная Украины на Евро-2024 встретится с фаворитом группы, сборной Бельгии, в матче на стадионе MHPArena в Штутгарте.
- План матчей сборной Украины на Евро-2024 включает игры с Румынией, Словакией и Бельгией, проходящие в июне 2024 года.
Что известно о фильме об участии Украины на чемпионате мира-2006
Фильм является частью сериала «Эпизоды» от студии Knife! Films». Он рассказывает об участии Украины в Чемпионате мира 2006 года — тяжелый путь команды во главе с Олегом Блохиным, сильных соперников и напряженный матч 1/8 финала против Швейцарии.
В фильме использованы архивные материалы, эксклюзивные интервью и комментарии непосредственных участников истории. В частности, в эпизоде снялись футболисты Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Артем Милевский, Руслан Ротань, Владислав Ващук, журналисты Игорь Цыганик, Виктор Вацко, Артем Франков, музыкант Святослав Вакарчук и другие.
Авторами сериала являются режиссер Артём Григорян и продюсер Максим Сердюк.
KNIFE! Films — украинская студия, создавшая популярный документальный сериал «Вспышка», а также фильмы «Далее» и «Истории украинского IT». Также KNIFE! Films анонсировала выход в широкий прокат документального фильма «Яремчук: Бесподобный мир красоты» о первой украинской точке зрения.
С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024
Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.
В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчей сборной Украины на Евро-2024:
Украина — Румыния, 17 июня, 16:00
Словакия — Украина, 21 июня, 16:00
Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00
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