На Netflix вышел фильм о сборной Украины в преддверии Евро-2024

Фильм является частью сериала "Эпизоды" и рассказывает об участии Украины в четвертьфинале Чемпионата мира 2006 года.

Что известно о фильме об участии Украины на чемпионате мира-2006

Фильм является частью сериала «Эпизоды» от студии Knife! Films». Он рассказывает об участии Украины в Чемпионате мира 2006 года — тяжелый путь команды во главе с Олегом Блохиным, сильных соперников и напряженный матч 1/8 финала против Швейцарии.

В фильме использованы архивные материалы, эксклюзивные интервью и комментарии непосредственных участников истории. В частности, в эпизоде снялись футболисты Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Артем Милевский, Руслан Ротань, Владислав Ващук, журналисты Игорь Цыганик, Виктор Вацко, Артем Франков, музыкант Святослав Вакарчук и другие.

Авторами сериала являются режиссер Артём Григорян и продюсер Максим Сердюк.

KNIFE! Films — украинская студия, создавшая популярный документальный сериал «Вспышка», а также фильмы «Далее» и «Истории украинского IT». Также KNIFE! Films анонсировала выход в широкий прокат документального фильма «Яремчук: Бесподобный мир красоты» о первой украинской точке зрения.

С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024

Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024: