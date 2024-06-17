Украина – Румыния. Сборная Реброва официально объявила заявку на матч Евро-2024
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина – Румыния. Сборная Реброва официально объявила заявку на матч Евро-2024

футбол
Читати українською
Источник:  УАФ

Тренерский штаб нацкоманды Украины во главе с Сергеем Ребровым определился с перечнем игроков на матч первого тура Евро-2024 против Румынии.

Главные тезисы

 

 

  • Подопечные Реброва встретятся с командой Румынии 17 июня на стадионе 'Альянц-Арена' в Мюнхене, начало матча в 16:00 по киевскому времени.
  • Украина - Румыния будет доступна для просмотра на различных платформах, включая телевизионные каналы T2, MEGOGO, 'Футбол Первый' и раздел 'Спорт'.
  • Суперкомпьютер Opta определил шансы сборной Украины на четвертьфинал Евро-2024 в 26%, несмотря на то, что команда оказалась за пределами топ-10 фаворитов турнира.

Кто попал в заявку сборной Украины на матч Евро-2024

Сборная Украины взяла на матч всех заявленных на Евро-2024 игроков. В частности, в список попал и травмированный защитник Виталий Миколенко. Накануне Ребров подтвердил, что легионер не успеет восстановиться в поединке.

Напомним, матч Румыния — Украина состоится 17 июня на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина — Румыния

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" ("Общественное Киев", "Общественное Полтава" и т.д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка станет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 14.40. Трансляция встречи "сине-желтых" против румынской команды будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментировать матч Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

  • Словакия — Украина, 21 июня, 16:00

  • Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Между тем, сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
На Netflix вышел фильм о сборной Украины в преддверии Евро-2024
фильм
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Румыния — Украина. Где смотреть матч Евро-2024
Румыния — Украина
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Миколенко пропустит матч Украины с Румынией на Евро-2024
Виталий Мыколенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?