Украина – Румыния. Сборная Реброва официально объявила заявку на матч Евро-2024

Тренерский штаб нацкоманды Украины во главе с Сергеем Ребровым определился с перечнем игроков на матч первого тура Евро-2024 против Румынии.

Кто попал в заявку сборной Украины на матч Евро-2024

Сборная Украины взяла на матч всех заявленных на Евро-2024 игроков. В частности, в список попал и травмированный защитник Виталий Миколенко. Накануне Ребров подтвердил, что легионер не успеет восстановиться в поединке.

Напомним, матч Румыния — Украина состоится 17 июня на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина — Румыния

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" ("Общественное Киев", "Общественное Полтава" и т.д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка станет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 14.40. Трансляция встречи "сине-желтых" против румынской команды будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментировать матч Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00

Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Между тем, сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.