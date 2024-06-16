Миколенко пропустит матч Украины с Румынией на Евро-2024

У сборной Украины есть кадровые проблемы перед первым матчем Евро-2024 со сборной Румынии.

Защитник Мыколенко не успел восстановиться после трамвы

Главный тренер нашей национальной команды Сергей Ребров на пресс-конференции перед поединком рассказал, что Виталий Миколенко не успел восстановиться после повреждения, которое получил в матче с Молдовой.

Потому он пропустит стартовый поединок сине-желтых на этом чемпионате Европы.

Виталий работает. Это повреждение не восстанавливается через один-два дня. Потому он точно не сыграет игру завтра. Но я вижу, как он работает. Мы все надеемся, что он как можно скорее вернется в состав. Сергей Ребров Главный тренер сборной Украины

Защитник получил повреждение правой ноги в первом тайме недавнего спарринга против Молдовы в Кишиневе (4:0), в результате чего был вынужден покинуть поле.

После игры болельщики признали Виталия "Львом матча".

Румыния – Украина. Где смотреть матч Евро-2024

Национальная команда Украины начнет выступления на чемпионате Европы поединком против сборной Румынии.

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в Мюнхене. Поединок примет "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16.00.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" ("Общественное Киев", "Общественное Полтава" и т.д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ.

В сети эксклюзивным транслятором поединка станет сервис MEGOGO. Предматчевая студия там начнется в 14.40. Трансляция встречи "сине-желтых" против румынской команды будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментировать матч Вадим Скичко и Роберто Моралес.