Миколенко пропустит матч Украины с Румынией на Евро-2024

У сборной Украины есть кадровые проблемы перед первым матчем Евро-2024 со сборной Румынии.
Главные тезисы
- Виталий Миколенко не сможет принять участие в матче Украина – Румыния на Евро-2024 из-за травмы правой ноги.
- Сборная Украины надеется на скорое восстановление футболиста и его возвращение в состав команды.
- Матч между Румынией и Украиной состоится 17 июня в Мюнхене в 16.00.
- Комментаторами матча будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.
Защитник Мыколенко не успел восстановиться после трамвы
Главный тренер нашей национальной команды Сергей Ребров на пресс-конференции перед поединком рассказал, что Виталий Миколенко не успел восстановиться после повреждения, которое получил в матче с Молдовой.
Потому он пропустит стартовый поединок сине-желтых на этом чемпионате Европы.
Защитник получил повреждение правой ноги в первом тайме недавнего спарринга против Молдовы в Кишиневе (4:0), в результате чего был вынужден покинуть поле.
После игры болельщики признали Виталия "Львом матча".
Румыния – Украина. Где смотреть матч Евро-2024
Национальная команда Украины начнет выступления на чемпионате Европы поединком против сборной Румынии.
Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в Мюнхене. Поединок примет "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16.00.
В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Общественное" ("Общественное Киев", "Общественное Полтава" и т.д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ.
В сети эксклюзивным транслятором поединка станет сервис MEGOGO. Предматчевая студия там начнется в 14.40. Трансляция встречи "сине-желтых" против румынской команды будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментировать матч Вадим Скичко и Роберто Моралес.
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