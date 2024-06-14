Евро-2024. Сборная Украины попала в рейтинг самых дорогих команд
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Евро-2024. Сборная Украины попала в рейтинг самых дорогих команд

Сборная Украины
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Источник:  online.ua

Подопечные Сергея Реброва заперли десятку команд чемпионата Европы по общей стоимости игроков. В общей сложности три команды перевалили за отметку в 1 млрд евро.

Главные тезисы

  • В Евро-2024 примут участие 24 сборных Европы, общая стоимость игроков которых составляет 11,4 млрд евро.
  • Дорогими командами являются Англия, Франция и Португалия. В общей сложности три команды даже перепрыгнули отметку в 1 млрд евро.
  • Сборная Украины оказалась в рейтинге самых дорогих команд по стоимости игроков.
  • Самыми дорогими футболистами Евро-2024 стали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, оцененные в 180 млн. евро.

Участниками Евро-2024 станут лучшие футболисты планеты

14 июня в Германии начинается чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 сборные Европы, которые разбиты на шесть групп по 4 команды.

Евро-2024 посетят лучшие футболисты планеты, а именно 622 игрока. Общая стоимость участников чемпионата Европы составляет 11,4 млрд. евро.

При этом составы только трех сборных превысили 1 млрд евро.

Самой дорогой командой Евро стала сборная Англии, ее оценили в 1,52 млрд. Вторыми идут французы - 1,23 млрд. Замыкает топ-тройку сборная Португалии.

Сайт оценил Роналду и его партнеров в 1,05 млрд. евро. Интересно, что в топ-10 самых дорогих команд вошла и сборная Украины, сообщает портал Transfermarkt.

Подопечные Реброва оценивают в 379 млн евро, что больше чем у бронзового призера ЧМ-2022 Хорватии.

Самые дорогие команды Евро-2024:

  • Англия: 1,52 млрд. евро;

  • Франция: 1,23 млрд. евро;

  • Португалия: 1,05 млрд. евро;

  • Испания: 965,5 млн. евро;

  • Германия: 851 млн евро;

  • Нидерланды: 765 млн. евро;

  • Италия: 705,5 млн. евро;

  • Бельгия: 584,5 млн. евро;

  • Дания: 415,5 млн. евро;

  • Украина: 379 млн. евро.

Самые дорогие футболисты Евро-2024

Стоит отметить, что два соперника Украины (словаки и румыны) входят в четверку самых дешевых сборных. Что касается футболистов, то здесь тоже ощутимо преимущество англичан.

В общей сложности 11 футболистов-участников Евро оценены в 100 и более млн евро.

Пятеро из них представляют именно команду Саутгейта. Наивысшую цену нынешние партнеры по Реалу — Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

  • Килиан Мбаппе (Франция) - 180 млн евро

  • Джуд Беллингем (Англия) - 180 млн евро

  • Фил Фоден (Англия) - 150 млн евро

  • Букайо Сака (Англия) - 140 млн евро

  • Флориан Вирц (Германия) - 130 млн евро

  • Родри (Испания) - 120 млн евро

  • Деклан Райс (Англия) - 120 млн евро

  • Джамал Мусиала (Германия) - 120 млн евро

  • Орельен Чуамэни (Франция) - 100 млн евро

  • Гарри Кейн (Англия) - 100 млн евро

  • Эдуардо Камавинга (Франция) - 100 млн евро

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