Евро-2024. Сборная Украины попала в рейтинг самых дорогих команд

Подопечные Сергея Реброва заперли десятку команд чемпионата Европы по общей стоимости игроков. В общей сложности три команды перевалили за отметку в 1 млрд евро.
Главные тезисы
- В Евро-2024 примут участие 24 сборных Европы, общая стоимость игроков которых составляет 11,4 млрд евро.
- Дорогими командами являются Англия, Франция и Португалия. В общей сложности три команды даже перепрыгнули отметку в 1 млрд евро.
- Сборная Украины оказалась в рейтинге самых дорогих команд по стоимости игроков.
- Самыми дорогими футболистами Евро-2024 стали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, оцененные в 180 млн. евро.
Участниками Евро-2024 станут лучшие футболисты планеты
14 июня в Германии начинается чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 сборные Европы, которые разбиты на шесть групп по 4 команды.
Евро-2024 посетят лучшие футболисты планеты, а именно 622 игрока. Общая стоимость участников чемпионата Европы составляет 11,4 млрд. евро.
При этом составы только трех сборных превысили 1 млрд евро.
Самой дорогой командой Евро стала сборная Англии, ее оценили в 1,52 млрд. Вторыми идут французы - 1,23 млрд. Замыкает топ-тройку сборная Португалии.
Сайт оценил Роналду и его партнеров в 1,05 млрд. евро. Интересно, что в топ-10 самых дорогих команд вошла и сборная Украины, сообщает портал Transfermarkt.
Подопечные Реброва оценивают в 379 млн евро, что больше чем у бронзового призера ЧМ-2022 Хорватии.
Самые дорогие команды Евро-2024:
Англия: 1,52 млрд. евро;
Франция: 1,23 млрд. евро;
Португалия: 1,05 млрд. евро;
Испания: 965,5 млн. евро;
Германия: 851 млн евро;
Нидерланды: 765 млн. евро;
Италия: 705,5 млн. евро;
Бельгия: 584,5 млн. евро;
Дания: 415,5 млн. евро;
Украина: 379 млн. евро.
Самые дорогие футболисты Евро-2024
Стоит отметить, что два соперника Украины (словаки и румыны) входят в четверку самых дешевых сборных. Что касается футболистов, то здесь тоже ощутимо преимущество англичан.
В общей сложности 11 футболистов-участников Евро оценены в 100 и более млн евро.
Пятеро из них представляют именно команду Саутгейта. Наивысшую цену нынешние партнеры по Реалу — Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
Килиан Мбаппе (Франция) - 180 млн евро
Джуд Беллингем (Англия) - 180 млн евро
Фил Фоден (Англия) - 150 млн евро
Букайо Сака (Англия) - 140 млн евро
Флориан Вирц (Германия) - 130 млн евро
Родри (Испания) - 120 млн евро
Деклан Райс (Англия) - 120 млн евро
Джамал Мусиала (Германия) - 120 млн евро
Орельен Чуамэни (Франция) - 100 млн евро
Гарри Кейн (Англия) - 100 млн евро
Эдуардо Камавинга (Франция) - 100 млн евро
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