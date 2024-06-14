Евро-2024. Сборная Украины попала в рейтинг самых дорогих команд

Подопечные Сергея Реброва заперли десятку команд чемпионата Европы по общей стоимости игроков. В общей сложности три команды перевалили за отметку в 1 млрд евро.

Участниками Евро-2024 станут лучшие футболисты планеты

14 июня в Германии начинается чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 сборные Европы, которые разбиты на шесть групп по 4 команды.

Евро-2024 посетят лучшие футболисты планеты, а именно 622 игрока. Общая стоимость участников чемпионата Европы составляет 11,4 млрд. евро.

При этом составы только трех сборных превысили 1 млрд евро.

Самой дорогой командой Евро стала сборная Англии, ее оценили в 1,52 млрд. Вторыми идут французы - 1,23 млрд. Замыкает топ-тройку сборная Португалии.

Сайт оценил Роналду и его партнеров в 1,05 млрд. евро. Интересно, что в топ-10 самых дорогих команд вошла и сборная Украины, сообщает портал Transfermarkt.

Подопечные Реброва оценивают в 379 млн евро, что больше чем у бронзового призера ЧМ-2022 Хорватии.

Самые дорогие команды Евро-2024:

Англия: 1,52 млрд. евро;

Франция: 1,23 млрд. евро;

Португалия: 1,05 млрд. евро;

Испания: 965,5 млн. евро;

Германия: 851 млн евро;

Нидерланды: 765 млн. евро;

Италия: 705,5 млн. евро;

Бельгия: 584,5 млн. евро;

Дания: 415,5 млн. евро;

Украина: 379 млн. евро.

Самые дорогие футболисты Евро-2024

Стоит отметить, что два соперника Украины (словаки и румыны) входят в четверку самых дешевых сборных. Что касается футболистов, то здесь тоже ощутимо преимущество англичан.

В общей сложности 11 футболистов-участников Евро оценены в 100 и более млн евро.

Пятеро из них представляют именно команду Саутгейта. Наивысшую цену нынешние партнеры по Реалу — Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.