Форвард сборной Португалии и Аль-Насра Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по количеству сыгранных матчей на профессиональном уровне.

Роналду установил новый мировой рекорд по футболу

11 июня состоялся товарищеский матч между сборными Португалии и Ирландии, сообщила Международная федерация футбольной истории и статистики.

Роналду появился в стартовом составе чемпионов Европы-2016. Этот матч стал 1226-м для Криштиана в его карьере. Легендарный португалец побил рекорд бразильского вратаря Рожерио Сени по количеству проводимых матчей, — говорится в сообщении. Поделиться

Роналду провел 698 поединков в национальных лигах, 220 — в международных клубных турнирах, 76 — в кубках, 25 — в дополнительных кубках и Суперкубках лиг, а также 207 — за сборную.

На этом Евро-2024 Португалия попала в группу F, вместе с Турцией, Чехией и Грузией. Для Роналда это будет шестой чемпионат Европы по карьере.

Роналду стал лучшим бомбардиром мира

Роналду превзошел европейский рекорд Ференца Пушкаша, забивший в национальной сборной 84 гола, когда выступал за Португалию на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

8 сентября 2020 в матче со сборной Швеции в Солне Роналду отметился своим сотым ударом со штрафного.

2021 Роналду установил еще один рекорд по количеству голов в международных матчах, забив два гола во время европейской квалификации Португалии против Республики Ирландия.

С тех пор Роналду увеличил свое общее количество голов за национальную сборную до 120, став первым игроком, забившим гол на пяти чемпионатах мира.

Также Роналдо подтвердил свой рекорд, сделав дубль против Лихтенштейна на открытии квалификации ЕВРО-2024.