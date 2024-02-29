Роналду дисквалифицировали из-за непристойного жеста во время игры — видео

Нападающего Аль-Насра Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за якобы оскорбительный жест во время игры на Чемпионате Саудовской Аравии.

За какой жест дисквалифицировали Роналду во время матча

В воскресенье "Аль-Наср" победил "Аль-Шабаб" со счетом 3:2. После матча появилось видео, на котором Роналду зажимает ухо и машет рукой перед тазом.

Кажется, этот жест он показал болельщикам "Аль-Шабабу", которые провоцировали футболиста, выкрикивая имя его давнего футбольного соперника Месси.

That's what Morocco actually did to Ronaldo in Qatar World Cup.

😭😭😭😭pic.twitter.com/Z2xubMG1iT — Messiologist (@breathMessi23) February 26, 2024

Комитет по дисциплине и этике Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) объявил, что Роналду дисквалифицировали на один матч за его поступок.

К тому же ему придется выплатить Аль-Шабабу штраф в размере 20 тысяч саудовских риалов (5 333 долл.), чтобы покрыть расходы клуба на подачу жалобы, а половина от этой суммы уйдет федерации. В комитете заявили, что данное решение не подлежит обжалованию.

СМИ Саудовской Аравии пишут, что Роналду в свое оправдание сказал комитету, что он показал жест победы, распространенный в Европе.

Это не первый случай, когда португальский футболист попадает в скандал после перехода в Аль-Наср. В апреле прошлого года, покидая поле после игры против Аль-Хиляля, Роналду схватился за гениталии, когда болельщики скандировали имя Месси. После этого, как заявил Аль-Наср, нападающий получил травму паха.

Роналду стал лучшим бомбардиром мира

Роналду превзошел европейский рекорд Ференца Пушкаша, забивший в национальной сборной 84 гола, когда выступал за Португалию на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

8 сентября 2020 в матче со сборной Швеции в Солне Роналду отметился своим сотым ударом со штрафного.

2021 Роналду установил еще один рекорд по количеству голов в международных матчах, забив два гола во время европейской квалификации Португалии против Республики Ирландия.

С тех пор Роналду увеличил свое общее количество голов за национальную сборную до 120, став первым игроком, забившим гол на пяти чемпионатах мира.

Роналдо подтвердил свой рекорд, сделав дубль против Лихтенштейна на открытии квалификации ЕВРО-2024.