Роналду дискваліфікували через непристойний жест під час гри — відео

Нападника “Аль-Насра” Кріштіану Роналду дискваліфікували на один матч за нібито образливий жест під час гри на Чемпіонаті Саудівської Аравії.

За який жест дискваліфікували Роналду під час матчу

У неділю “Аль-Наср” переміг “Аль-Шабаб” із рахунком 3:2. Після матчу зʼявилося відео, на якому Роналду затискає вухо і махає рукою перед тазом.

Здається, цей жест він показав вболівальникам “Аль-Шабабу”, які провокували футболіста, вигукуючи імʼя його давнього футбольного суперника — Мессі.

That's what Morocco actually did to Ronaldo in Qatar World Cup.

😭😭😭😭pic.twitter.com/Z2xubMG1iT — Messiologist (@breathMessi23) February 26, 2024

Комітет з питань дисципліни та етики Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) оголосив, що Роналду дискваліфікували на один матч за його вчинок.

До того ж йому доведеться виплатити “Аль-Шабабу” штраф у розмірі 20 тисяч саудівських ріалів (5 333 дол), щоб покрити витрати клубу на подання скарги, а половина від цієї суми піде федерації. У комітеті заявили, що це рішення не підлягає оскарженню.

ЗМІ Саудівської Аравії пишуть, що Роналду у своє виправдання сказав комітету, що він показав жест перемоги, поширений в Європі.

Це не перший випадок, коли португальський футболіст потрапляє у скандал після переходу в “Аль-Наср”. У квітні минулого року, покидаючи поле після гри проти “Аль-Хіляля”, Роналду схопився за геніталії, коли вболівальники скандували ім’я Мессі. Після цього, як заявив “Аль-Наср”, нападник отримав травму паху.

Роналду став найкращим бомбардиром світу

Роналду перевершив європейський рекорд Ференца Пушкаша, який забив у національній збірній 84 голи, коли виступав за Португалію на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.

8 вересня 2020 року в матчі зі збірною Швеції в Солні Роналду відзначився своїм сотим ударом зі штрафного.

2021 року Роналду встановив ще один рекорд за кількістю голів у міжнародних матчах, забивши два голи під час європейської кваліфікації Португалії проти Республіки Ірландія.

Відтоді Роналду збільшив свою загальну кількість голів за національну збірну до 120, ставши першим гравцем, який забив гол на п’яти чемпіонатах світу.

Роналдо підтвердив свій рекорд зробивши дубль проти Ліхтенштейну на відкритті кваліфікації ЄВРО-2024.